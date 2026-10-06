Ev Sahiplerinin Yükümlü Olduğu Vergiler Nelerdir?

Emlak Vergisi Nedir ve Ne Zaman Ödenir?
Emlak vergisi, tapu sahibi olan her bireyin taşınmazın değeri üzerinden bağlı bulunduğu belediyeye ödemek zorunda olduğu temel mali yükümlülüktür. Evin boş durması ya da kirada olması vergi mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.
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Hesaplama Oranı: Standart meskenlerde binde 1, büyükşehir sınırları içerisindeki konutlarda ise binde 2 olarak uygulanır.
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Ödeme Takvimi: Yılda iki eşit taksit halinde (ilk taksit mayıs, ikinci taksit kasım ayı sonuna kadar) tahsil edilir.
Emlak Vergisinde Muafiyet (Sıfır Oranlı Vergi) Şartları
Belirli şartları sağlayan gayrimenkul sahipleri emlak vergisinden muaf tutulabilir.
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Kapsam: Hiçbir geliri olmayan ev hanımları, emekliler, engelliler, gaziler ile şehit yakınları bu haktan faydalanabilir.
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Koşullar: Türkiye sınırları içinde tek konuta sahip olunması ve bu konutun brüt alanının 200 metrekareyi geçmemesi gerekir.
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Başvuru: Muafiyet otomatik olarak tanımlanmaz; hak sahiplerinin gerekli belgelerle belediyeye müracaat etmesi şarttır.
Çevre Temizlik Vergisinde Ödeme Sorumluluğu
Belediyelerin temizlik ve çöp toplama hizmetleri karşılığında alınan bu vergi, doğrudan su faturalarına yansıtılır.
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Kirada Olan Konutlar: Su aboneliği genellikle oturan kişiye ait olduğu için vergi kiracı tarafından karşılanır.
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Ev Sahibinin Oturduğu Konutlar: Faturayı ödeyen mülk sahibi olduğu için vergi yükümlülüğü doğrudan ev sahibindedir.
Kira Geliri Elde Edenlerin Vergi Yükümlülüğü (GVK)
Gayrimenkulünü kiraya vererek gelir sağlayan mülk sahipleri, elde ettikleri kazanç yasada belirlenen yıllık muafiyet sınırını aştığında gelir vergisi ödemekle mükelleftir.
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İstisna Sınırı: Konut kiralama gelirlerinde muafiyet eşiği aşıldığı takdirde Gelir İdaresi Başkanlığı'na beyanname verilmesi gerekmektedir.
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İstisnadan Yararlanamayanlar: Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle hali hazırda beyanname veren mükellefler kira gelirindeki istisna sınırından faydalanamazlar.
Konut Satışında Değer Artış Kazancı Vergisi
Satın alınan bir konutun elde tutulma süresi 5 yılı doldurmadan satılırsa, alış ve satış fiyatı arasındaki reel kâr üzerinden değer artış kazancı vergisi doğar.
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5 Yıl Kuralı: İktisap (alım) tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra yapılan satışlar bu vergiden tamamen muaftır.
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Maliyet Endekslemesi: Hesaplama yapılırken alış bedeli ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncellenir ve mevzuata uygun masraflar kârdan düşülür. 5 yıl içerisinde gerçekleşen satışlarda, yasayla belirlenen yıllık muafiyet sınırının üzerindeki kazanç vergilendirilir.
Yüksek Değerli Konutlar İçin Ek Vergi: Değerli Konut Vergisi
Lüks veya yüksek bedelli mesken sahiplerini kapsayan bir ek yükümlülüktür.
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Uygulama Esası: Tapu satış bedeli değil, belediyenin emlak vergisine esas bina vergi değeri dikkate alınır.
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Kademeli Vergilendirme: Belirlenen yıllık yasal değer eşiğini aşan konutlar için binde 3 ile binde 10 arasında değişen oranlarda kademeli olarak hesaplanır. Türkiye sınırlarında tek meskeni olanlar bu vergiden muaftır.
Vergi Takibi ve Ödeme Kanalları
Emlak ve çevre temizlik vergileri e-Devlet kapısı veya ilgili belediyelerin internet sitelerinden takip edilebilir. Gelir vergisi ve değer artış kazancı vergisi beyanları ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik ortamda kolayca gerçekleştirilir.
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