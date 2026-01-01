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Kredi Kartları

36 adet kredi kartı listeleniyor.

Akbank | Axess En Çok Onaylanan Kart!
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.190,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • İlk kez Axess Troy'a başvuranlara %0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans fırsatı!
  • Axess'e şimdi başvuran Akbanklılar 10.000 TL'ye varan chip-para kazanıyorlar
  • İlk kez Axess Troy'a başvuranlara %0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans fırsatı!
  • Axess'e şimdi başvuran Akbanklılar 10.000 TL'ye varan chip-para kazanıyorlar
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Garanti BBVA | Bonus Faizsiz 25.000 TL
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 1.101,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Giyim, kozmetik, ayakkabı ve aksesuar alışverişlerinize toplam 1.500 TL bonus!
  • E-ticaret alışverişlerine 1.050 TL, GarantiPay ile 1.200 TL bonus!
  • Giyim, kozmetik, ayakkabı ve aksesuar alışverişlerinize toplam 1.500 TL bonus!
  • E-ticaret alışverişlerine 1.050 TL, GarantiPay ile 1.200 TL bonus!
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Enpara.com | Encard Banka Kartı!
Enpara.com
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • Otopark harcamalarınızın 150 TL’si bizden!
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • Otopark harcamalarınızın 150 TL’si bizden!
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
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N Kolay | Banka Kartı Banka Kartı!
N Kolay
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı!
  • Avantajlı kampanyalarıyla masrafsız N Kolay banka kartı!
  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı!
  • Avantajlı kampanyalarıyla masrafsız N Kolay banka kartı!
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QNB | Kredi Kartı
QNB
Yıllık Ödeme : 982,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • QNB Terminal Kadıköy Restoran Harcamalarında %10’dan Başlayan İndirim!
  • Hepsiburada'da peşin fiyatına 3 taksit!
  • QNB Terminal Kadıköy Restoran Harcamalarında %10’dan Başlayan İndirim!
  • Hepsiburada'da peşin fiyatına 3 taksit!
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Akbank | Axess Öğrenci Toplam 1.200 TL’ye varan chip-para!
Akbank
Yıllık Ödeme : 271,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Axess Öğrenci kartına şimdi başvuran Akbanklılar, 1.200 TL’ye varan chip-para kazanıyor!
  • Axess Giyim Alışverişlerinizde 1.200 TL'ye Varan Chip-para!
  • Axess Öğrenci kartına şimdi başvuran Akbanklılar, 1.200 TL’ye varan chip-para kazanıyor!
  • Axess Giyim Alışverişlerinizde 1.200 TL'ye Varan Chip-para!
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CepteTeb | Dijital Kredi Kartı İlk Yıl Ücretsiz!
CepteTeb
Yıllık Ödeme : 780,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • DİJİTAL PLATFORMLARDA %50 BONUS
  • OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATLARINIZA %20 İNDİRİM
  • DİJİTAL PLATFORMLARDA %50 BONUS
  • OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATLARINIZA %20 İNDİRİM
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Enpara.com | Kredi Kartı Ömür Boyu Aidatsız!
Enpara.com
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • %0 faizli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans!
  • Birikim hesabınıza +%2,00 ek faiz oranı!
  • %0 faizli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans!
  • Birikim hesabınıza +%2,00 ek faiz oranı!
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Garanti BBVA | Bonus Genç Aidatsız Kredi Kartı!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Bonus kredi kartlarınızdan yapacağınız restoran harcamalarınıza 300 TL bonus!
  • Garanti BBVA'lı gençlere iPhone 17 256 GB'tan birini kazanma fırsatı!
  • Bonus kredi kartlarınızdan yapacağınız restoran harcamalarınıza 300 TL bonus!
  • Garanti BBVA'lı gençlere iPhone 17 256 GB'tan birini kazanma fırsatı!
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Akbank | Wings
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.191,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Samsonite’ta 6 Aya Varan Taksit!
  • brillantstore.com.tr’de %40 İndirim Fırsatı!
  • Samsonite’ta 6 Aya Varan Taksit!
  • brillantstore.com.tr’de %40 İndirim Fırsatı!
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İş Bankası | Maximum Kart Ayda 30.000 TL’yi Aşan MaxiPuan!
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.114,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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TEB | Bonus Card İlk Yıl Ücretsiz!
TEB
Yıllık Ödeme : 860,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • MTV Ödemelerinize 4 Taksit Fırsatı!
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  • MTV Ödemelerinize 4 Taksit Fırsatı!
  • TEB'den Kira Geliri Vergisi Ödemelerinize Faizsiz 3 Taksit!
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getirfinans | Kredi Kartı Kart Aidatı Yok!
getirfinans
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • getirmarket'te ₺750 indirim kazan!
  • obilet'ten uçak bileti, seçili otobüs bileti veya araç kiralama işlemlerinde geçerli 1.000 TL hediye çeki kazan!
  • getirmarket'te ₺750 indirim kazan!
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Yapı Kredi | World Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.107,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • World Nakit Dijital, World Nakit, Play Nakit ön ödemeli kartlar ile yapacağınız harcamalarınıza toplamda 400 TL’ye varan indirim fırsatı!
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan Worldpuan hediye!
  • World Nakit Dijital, World Nakit, Play Nakit ön ödemeli kartlar ile yapacağınız harcamalarınıza toplamda 400 TL’ye varan indirim fırsatı!
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan Worldpuan hediye!
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Yapı Kredi | adios Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.465,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan Worldpuan hediye!
  • Giyim ve kozmetik sektöründe yapacağınız ilk 3000 TL ve üzeri harcamadan sonraki her 3.000 TL ve üzeri harcamaya 100 TL, World Pay ile ek 50 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan Worldpuan fırsatı!
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan Worldpuan hediye!
  • Giyim ve kozmetik sektöründe yapacağınız ilk 3000 TL ve üzeri harcamadan sonraki her 3.000 TL ve üzeri harcamaya 100 TL, World Pay ile ek 50 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan Worldpuan fırsatı!
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Odea | Ayrıcalıklı Kart Ayda 5.000 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
Odea
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Ayda 5.000 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
  • Dijital Platform Üyeliklerinde 300 TL’ye varan İndirim
  • Ayda 5.000 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
  • Dijital Platform Üyeliklerinde 300 TL’ye varan İndirim
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Yapı Kredi | Play Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yapı Kredi Play ile temassız özellik kullanımıyla yapılacak 200 TL ve üzeri toplu ulaşım kullanım ödemelerinde her işlemde %50, işlem başına en fazla 100 TL, toplamda 100 TL'ye varan indirim!
  • Yapı Kredi Play ile seçili markalardan yapacağın 1000 TL ve üzeri elektronik alışverişlerinde 100 TL puan fırsatı!
  • Yapı Kredi Play ile temassız özellik kullanımıyla yapılacak 200 TL ve üzeri toplu ulaşım kullanım ödemelerinde her işlemde %50, işlem başına en fazla 100 TL, toplamda 100 TL'ye varan indirim!
  • Yapı Kredi Play ile seçili markalardan yapacağın 1000 TL ve üzeri elektronik alışverişlerinde 100 TL puan fırsatı!
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Garanti BBVA | Shop&Fly Platinum 100.000 Mil Fırsatı
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.136,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Uçak, otel, tur ve araç kiralamada 15.000 TL ve üzeri harcamanıza 75.000 mil ayrıcalığı!
  • Yargıcı’da 10.000 TL ve üzeri alışverişlerde 100.000 mil!
  • Uçak, otel, tur ve araç kiralamada 15.000 TL ve üzeri harcamanıza 75.000 mil ayrıcalığı!
  • Yargıcı’da 10.000 TL ve üzeri alışverişlerde 100.000 mil!
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Garanti BBVA | Miles & Smiles Ayda 15.000'e Varan Mil Kazanımı!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.136,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 6.000 Mil ayrıcalığı!
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 1.500 Mil ayrıcalığı!
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 6.000 Mil ayrıcalığı!
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 1.500 Mil ayrıcalığı!
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İş Bankası | Maximiles Black Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 3.760,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Garanti BBVA | American Express Ekstra 1.000.000 MR Puan!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 3.395,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yurt dışı harcamalarınıza 5.000 TL indirim!
  • Online Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 600.000 MR puan!
  • Yurt dışı harcamalarınıza 5.000 TL indirim!
  • Online Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 600.000 MR puan!
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Yapı Kredi | adios Premium Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 2.150,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Odea | Private Kart Ayda 7.500 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
Odea
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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İş Bankası | Maximiles Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.681,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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  • Market Alışverişlerinize 750 TL MaxiPuan Fırsatı!
  • Pazarama Tatil'de Otel Rezervasyonunuza 7.500 TL'ye varan PazaramaPuan!
  • Market Alışverişlerinize 750 TL MaxiPuan Fırsatı!
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Yapı Kredi | World Gold Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.258,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan Worldpuan hediye!
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İş Bankası | Maximum Genç Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Yapı Kredi | Crystal Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 4.800,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Crystal ile WAM by Karma ‘da konaklama harcamalarında %10 indirim ayrıcalığı.
  • Crystal ile Nano Padel Club’da %20 indirim ayrıcalığı.
  • Crystal ile WAM by Karma ‘da konaklama harcamalarında %10 indirim ayrıcalığı.
  • Crystal ile Nano Padel Club’da %20 indirim ayrıcalığı.
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İş Bankası | Maximum Temakart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.114,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Temmuz Ayında Yapacağınız Maximum TEMA Kart Başvurunuz Bir Fidan Olsun!
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  • Pazarama Tatil'de Otel Rezervasyonunuza 7.500 TL'ye varan PazaramaPuan!
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Yapı Kredi | World Platinum Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.420,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan Worldpuan hediye!
  • Setur’dan Yapı Kredi Mobil Seyahat Planla rezervasyonlarına 5.000 TL’ye varan Worldpuan!
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan Worldpuan hediye!
  • Setur’dan Yapı Kredi Mobil Seyahat Planla rezervasyonlarına 5.000 TL’ye varan Worldpuan!
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Ziraat Dinamik | Dijital Kredi Kartı
Ziraat Dinamik
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yeni Müşterilere Özel 120.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı
  • QR ve Mobil Temassız Ödemelerinize Toplam 100 TL BankkartLira Fırsatı!
  • Yeni Müşterilere Özel 120.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı
  • QR ve Mobil Temassız Ödemelerinize Toplam 100 TL BankkartLira Fırsatı!
BAŞVUR
Ziraat Dinamik | Kredi Kartı
Ziraat Dinamik
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yeni Müşterilere Özel 120.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı!
  • QR ve Mobil Temassız Ödemelerinize Toplam 100 TL BankkartLira Fırsatı!
  • Yeni Müşterilere Özel 120.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı!
  • QR ve Mobil Temassız Ödemelerinize Toplam 100 TL BankkartLira Fırsatı!
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Enpara.com | Şirketim Kredi Kartı Ömür boyu aidat yok!
Enpara.com
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Ömür boyu kredi kartı aidatı yok!
  • Şirket harcamalarınızı faizsiz ve ücretsiz olarak taksitlendirin!
  • Ömür boyu kredi kartı aidatı yok!
  • Şirket harcamalarınızı faizsiz ve ücretsiz olarak taksitlendirin!
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Akbank | Axess Business İlk yıl ücretsiz!
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.692,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yeni müşterilere özel 50.000 TL'ye varan %0 faizli Taksitli Nakit Avans fırsatı!
  • Axess Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
  • Yeni müşterilere özel 50.000 TL'ye varan %0 faizli Taksitli Nakit Avans fırsatı!
  • Axess Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
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TEB | Bonus Business Platinum
TEB
Yıllık Ödeme : 1.700,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Dijital Kanallardan ilk kez TROY Logolu Ticari Kredi Kartına Başvuran Müşterilere Özel 5.000 TL’ye Varan Bonus Fırsatı!
  • TEB Ticari Kredi Kartları ile Akaryakıt ve Otogaz Harcamalarınıza 1000 TL Bonus!
  • Dijital Kanallardan ilk kez TROY Logolu Ticari Kredi Kartına Başvuran Müşterilere Özel 5.000 TL’ye Varan Bonus Fırsatı!
  • TEB Ticari Kredi Kartları ile Akaryakıt ve Otogaz Harcamalarınıza 1000 TL Bonus!
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Garanti BBVA | Ticari Kart
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.100,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yılda 200.000TL'ye varan bonus ve indirim kazanma fırsatı ile vergi ödemelerini tek tıkla ücretsiz yapma fırsatı Garanti BBVA'da
  • Otomatik Fatura Ödeme talimatınıza 800 TL'ye varan bonus!
  • Yılda 200.000TL'ye varan bonus ve indirim kazanma fırsatı ile vergi ödemelerini tek tıkla ücretsiz yapma fırsatı Garanti BBVA'da
  • Otomatik Fatura Ödeme talimatınıza 800 TL'ye varan bonus!
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Akbank | Wings Business
Akbank
Yıllık Ödeme : 2.444,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • İlk kez Wings Business'a başvurarak toplam 100.000 TL harcamana 20.000 TL'ye varan uçak bileti değerinde 1.000.000 Mil Puan kazanabilirsin.
  • Wings Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
  • İlk kez Wings Business'a başvurarak toplam 100.000 TL harcamana 20.000 TL'ye varan uçak bileti değerinde 1.000.000 Mil Puan kazanabilirsin.
  • Wings Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
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Finans Haberleri

Tüm Haberler
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Sıkça Sorulan Sorular

Kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kartı başvurusu bankaların internet siteleri, mobil uygulamaları veya şubelerinden yapılabilir. Başvuru sırasında kimlik bilgileriniz ve gelir durumunuz değerlendirilir.

Kredi kartı başvurusu için hangi şartlar aranır?

Genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak, düzenli gelire sahip olmak ve olumsuz kredi geçmişi bulunmamak temel şartlardır. Bazı kartlar için asgari gelir şartı uygulanabilir.

Kredi kartı faiz oranı neyi ifade eder?

Kredi kartı faiz oranı, ekstre borcunuzu son ödeme tarihine kadar tam ödemediğinizde kalan bakiyeye uygulanan aylık faiz oranıdır. Bu oran dönemsel olarak Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Kredi kartı limiti nasıl belirlenir?

Limit, gelirinize, kredi notunuza ve bankanın risk değerlendirmesine göre belirlenir. Düzenli kullanım ve zamanında ödemelerle limitinizi artırmanız mümkündür.

Kredi kartı aidat ücreti nedir?

Aidat, bankaların kart kullanımı karşılığında yıllık veya aylık olarak talep ettiği ücrettir. Bazı bankalar belirli harcama koşullarını yerine getiren müşterilerinden aidat almamaktadır.