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konut-kredisi Konut Kredisi Faiz Oranları

2.000.000 120 Ay Vade Konut Kredisi Teklifleri (23 Ekim 2026)

Faiz Oranı 3,15%
Aylık Taksit 64.562 TL
Toplam Ödeme 7.747.430 TL
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Faiz Oranı 3,20%
Aylık Taksit 65.495 TL
Toplam Ödeme 7.859.403 TL
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Faiz oranı Hayat Sigortalı kredi için hesaplanmış olup tüm müşteriler için geçerlidir.

Diğer Bankaların Kredi ve Finansmanları

Faiz Oranı 2,69%
Aylık Taksit 56.121 TL
Toplam Ödeme 6.734.568 TL
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Faiz Oranı 2,88%
Aylık Taksit 59.574 TL
Toplam Ödeme 7.148.874 TL
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Faiz Oranı 2,88%
Aylık Taksit 59.574 TL
Toplam Ödeme 7.148.874 TL
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Faiz Oranı 2,89%
Aylık Taksit 59.757 TL
Toplam Ödeme 7.170.853 TL
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Faiz Oranı 2,99%
Aylık Taksit 61.595 TL
Toplam Ödeme 7.391.433 TL
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Kâr Payı 3,04%
Aylık Taksit 62.519 TL
Toplam Ödeme 7.502.296 TL
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Faiz Oranı 3,09%
Aylık Taksit 63.446 TL
Toplam Ödeme 7.613.515 TL
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Faiz Oranı 3,19%
Aylık Taksit 65.308 TL
Toplam Ödeme 7.836.986 TL
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Faiz Oranı 3,21%
Aylık Taksit 65.682 TL
Toplam Ödeme 7.881.830 TL
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Faiz Oranı 3,25%
Aylık Taksit 66.431 TL
Toplam Ödeme 7.971.694 TL
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Garanti BBVA’dan Müşterilerine Özel Düşük Faizli Konut Kredisi Fırsatı!

Faiz Oranı 3,39%
Aylık Taksit 69.064 TL
Toplam Ödeme 8.287.706 TL
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Faiz Oranı 3,54%
Aylık Taksit 71.906 TL
Toplam Ödeme 8.628.729 TL
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Faiz Oranı 3,83%
Aylık Taksit 77.452 TL
Toplam Ödeme 9.294.213 TL
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Faiz Oranı 4,65%
Aylık Taksit 93.400 TL
Toplam Ödeme 11.207.957 TL
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Faiz Oranı 5,25%
Aylık Taksit 105.227 TL
Toplam Ödeme 12.627.218 TL
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Sıkça Sorulan Sorular

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Konut kredisi faiz oranını hangi faktörler belirler?

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