Bankaların kredi ve kredi kartı avantajlarını incele

Başvurunuz reddedilirse önce ret nedenini öğrenin. Genellikle gelir yetersizliği, kredi notu veya eksik belge gibi nedenler olabilir. Kredi notunuzu düzeltmek, düzenli gelir belgesi sağlamak veya farklı bir bankanın kampanyasına başvurmak çözüm olabilir. Sayfamızda birçok farklı banka seçeneği bulunduğu için alternatif kampanyaları değerlendirebilirsiniz.

Bu tamamen bankanın politikasına bağlıdır. Bazı bankalar kredi ve kredi kartı kampanyalarını birlikte sunabilirken, bazıları sadece bir kampanyadan yararlanmanıza izin verir. Aynı zamanda farklı bankalardan farklı kampanyalardan yararlanmanız mümkündür. Detaylı bilgi için kampanya şartlarını inceleyin veya banka müşteri hizmetleri ile görüşün.

Ücretsiz havale/EFT özelliği olan hesaplarda, diğer bankalara para transferi yaparken işlem ücreti ödemezsiniz. Bazı bankalarda aylık belirli sayıda ücretsiz işlem hakkı verilebilir.

Kredi başvurusu için genellikle kimlik belgesi, gelir belgesi (maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü veya banka hesap özeti) ve ikametgah belgesi gerekir. Bazı bankalar ek belgeler isteyebilir. Online başvuru sırasında sistem size hangi belgeleri yüklemeniz gerektiğini adım adım gösterecektir.

Günlük faiz özelliği olan hesaplarda, para yatırdığınız anda faiz işlemeye başlar. Böylece paranız hesapta kaldığı her gün için faiz kazanırsınız. Bu özellik özellikle mevduat hesapları için avantajlıdır ve paranızdan maksimum verim almanızı sağlar.

Evet, %0 faizli kredi kampanyaları belirtilen vade ve tutar limitleri dahilinde tamamen faizsizdir. Ancak bu kampanyaların genellikle belirli bir süresi ve tutarı vardır. Kampanya şartlarını mutlaka "Detayları Gör" bölümünden kontrol edin.

Evet. Sayfamızda yer alan tüm kampanyalarda "MÜŞTERİ OL" butonu ile online başvuru yapabilirsiniz. Dijital başvuru sürecinde kimlik bilgilerinizi ve gerekli belgeleri online olarak yükleyerek şubeye gitmeden müşteri olabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra kredi veya kart kısa sürede elinizde olur.

Banka kampanyası seçerken öncelikle ihtiyacınızı belirleyin. Kredi arıyorsanız faiz oranlarını, vade seçeneklerini ve aylık taksit tutarlarını karşılaştırın. Kredi kartı için başvuruyorsanız yıllık aidat, ücretsiz havale/EFT imkanı ve ek avantajları değerlendirin. Sayfamızdaki "Detayları Gör" butonlarından her kampanyanın şartlarını inceleyebilir, kendi bütçenize en uygun seçeneği bulabilirsiniz. Kredi kampanyasından kimler yararlanabilir?

Banka Kampanyaları

2026 yılında bankalar müşterilerine cazip kredi ve kredi kartı kampanyaları sunmaya devam ediyor. Banka kampanyaları arasında 0 faizli krediler, düşük faizli kredi kartları, sıfır ve ikinci el araç kredileri bulunuyor. Yeni müşteri kampanyaları kapsamında bankalar özel faiz oranları, ücretsiz kartlar ve ek avantajlar sunuyor. Bu kampanyalar sayesinde bireysel ve ticari ihtiyaçlarınız için en uygun finansman seçeneğini bulabilirsiniz.

Kredi kampanyaları sayfasında konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve araç kredisi seçenekleri bulunuyor. 2026 banka kampanyaları arasında özellikle 0 faizli kredi fırsatları ve düşük faiz oranlı krediler tercih ediliyor. Kredi kartı kampanyalarında ise 0 faizli nakit avans, yüksek kredi limiti, mil kazanma imkanları ve özel indirimler bulunuyor. Bankalarda dijital online başvuru ve hızlı onay süreçleri de bulunuyor.

Güncel 2026 banka kampanyalarını takip ederek bütçenize en uygun teklifi seçebilirsiniz. Her bankanın farklı şartları, faiz oranları ve avantajları bulunduğu için kampanyaları detaylı incelemeniz önerilir. Kredi ve kredi kartı başvurusu yapmadan önce aylık gelir şartlarını, gerekli belgeleri ve kampanya sürelerini kontrol etmeyi unutmayın. Doğru kampanyayı seçerek hem finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de ek avantajlardan faydalanabilirsiniz.