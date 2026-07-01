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İhtiyaç Kredisi 1,99%
Taşıt Kredisi 3,49%
Konut Kredisi 3,45%
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Faiz Oranı 0%
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Faiz Oranı 1,99%
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İhtiyaç Kredisi 1.99%
Taşıt Kredisi 3.49%
Konut Kredisi 3.45%

Öne Çıkan Kredi Kartları

Akbank | Axess
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.190,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Axess Giyim Alışverişlerinizde 1.200 TL'ye Varan Chip-para!
  • Axess ile Mobilya Harcamalarınızda 2.000 TL'ye Varan Chip-para!
  • Axess Giyim Alışverişlerinizde 1.200 TL'ye Varan Chip-para!
  • Axess ile Mobilya Harcamalarınızda 2.000 TL'ye Varan Chip-para!
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Garanti BBVA | Bonus
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 1.101,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Bonus'a özel beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinize 1.750 TL bonus!
  • Market alışverişlerinize 500 TL, BonusFlaş ile ödemelerinize 600 TL bonus!
  • Bonus'a özel beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinize 1.750 TL bonus!
  • Market alışverişlerinize 500 TL, BonusFlaş ile ödemelerinize 600 TL bonus!
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Enpara.com | Encard
Enpara.com
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
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  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
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N Kolay | Banka Kartı
N Kolay
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
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myMani

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