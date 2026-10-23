Taşıt kredisi, sıfır veya ikinci el araç satın almak isteyenlere bankalar tarafından sağlanan bir finansman çözümüdür. Araç, kredi kapanana kadar genellikle banka adına tescil edilir veya rehin konulur.
Sıfır araç kredisi ile ikinci el araç kredisi arasındaki fark nedir?
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Sıfır araçlar için bankalar genellikle daha düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri sunar. İkinci el araçlarda ise aracın yaşı, kilometresi ve durumu faiz oranını ve kredi tutarını etkileyebilir.
Taşıt kredisi başvurusu için hangi belgeler istenir?
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Kimlik belgesi, gelir belgesi, araç proforma faturası veya satış sözleşmesi temel belgeler arasındadır. İkinci el araçlarda ekspertiz raporu ve ruhsat fotokopisi de istenebilmektedir.
Taşıt kredisinde peşinat zorunlu mudur?
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Çoğu banka, araç bedelinin belirli bir yüzdesini peşinat olarak talep eder. Bu oran genellikle yüzde yirmi ile yüzde otuz arasında değişmektedir. Bazı kampanyalarda peşinatsız seçenekler de sunulabilir.
Taşıt kredisi kaç ay vadeyle kullanılabilir?
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Vade süreleri genellikle 12 ay ile 60 ay arasında değişmektedir.
Araç yaşı kredi başvurusunu etkiler mi?
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Evet, bankalar ikinci el araçlarda genellikle belirli bir yaş sınırı uygular. Bu sınır çoğunlukla beş ile on yıl arasındadır. Aracın yaşı arttıkça kredi onay şansı düşebilir veya faiz oranı yükselebilir.