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Kredi Kartları

28 adet kredi kartı listeleniyor.

Akbank | Axess En Çok Onaylanan Kart!
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.190,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Akbank Mobil’den Axess Troy'a başvurun, 25.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli avansınızı 3 ay vadeyle ücretsiz kullanın.
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  • Akbank Mobil’den Axess Troy'a başvurun, 25.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli avansınızı 3 ay vadeyle ücretsiz kullanın.
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Garanti BBVA | Bonus Faizsiz 25.000 TL
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 1.101,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Faizsiz 25.000 TL Fırsatı Bonus'a hemen başvurun, 25.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans fırsatından faydalanın! İlk kez Bonuslu olanlara özel!
  • Yapı market ve ısıtma-soğutmada 1.500 TL bonus!
  • Faizsiz 25.000 TL Fırsatı Bonus'a hemen başvurun, 25.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans fırsatından faydalanın! İlk kez Bonuslu olanlara özel!
  • Yapı market ve ısıtma-soğutmada 1.500 TL bonus!
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Enpara | Encard Banka Kartı!
Enpara
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • Encard Genç ile yapılan harcamalarda 500 TL’ye kadar iade bizden!
  • Ayın Enparalısı olduğunuz aylarda ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • Encard Genç ile yapılan harcamalarda 500 TL’ye kadar iade bizden!
  • Ayın Enparalısı olduğunuz aylarda ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
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N Kolay | Banka Kartı Banka Kartı!
N Kolay
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı!
  • Avantajlı kampanyalarıyla masrafsız N Kolay banka kartı!
  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı!
  • Avantajlı kampanyalarıyla masrafsız N Kolay banka kartı!
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QNB | Kredi Kartı
QNB
Yıllık Ödeme : 1.285,75 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans ve 11.000 TL'ye varan ParaPuan fırsatı!
  • QNB Terminal Kadıköy Restoran Harcamalarında %10’dan Başlayan İndirim!
  • 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans ve 11.000 TL'ye varan ParaPuan fırsatı!
  • QNB Terminal Kadıköy Restoran Harcamalarında %10’dan Başlayan İndirim!
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Akbank | Axess Öğrenci Toplam 1.200 TL’ye varan chip-para!
Akbank
Yıllık Ödeme : 271,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Axess Öğrenci kartına şimdi başvuran Akbanklılar, 1.200 TL’ye varan chip-para kazanıyor!
  • Axess ile Giyim ve Elektronik'te 1.000 TL Chip-para Fırsatı
  • Axess Öğrenci kartına şimdi başvuran Akbanklılar, 1.200 TL’ye varan chip-para kazanıyor!
  • Axess ile Giyim ve Elektronik'te 1.000 TL Chip-para Fırsatı
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CepteTeb | Dijital Kredi Kartı İlk Yıl Ücretsiz!
CepteTeb
Yıllık Ödeme : 780,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • DİJİTAL PLATFORMLARDA %50 BONUS
  • KİRALARSIN'DA %10 İNDİRİM AYRICALIĞI
  • DİJİTAL PLATFORMLARDA %50 BONUS
  • KİRALARSIN'DA %10 İNDİRİM AYRICALIĞI
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Enpara | Kredi Kartı Ömür Boyu Aidatsız!
Enpara
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • 3 ay boyunca Ayın Enparalısı olun, 4. ay %0 faizli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanın!
  • Ayın Enparalısı olduğunuz aylarda ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • 3 ay boyunca Ayın Enparalısı olun, 4. ay %0 faizli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanın!
  • Ayın Enparalısı olduğunuz aylarda ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
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Garanti BBVA | Bonus Genç Aidatsız Kredi Kartı!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Bonus Genç'le, Zorlu PSM'nin düzenlediği etkinliklerde %50'ye varan indirim!
  • Bonus Genç'le giyim alışverişine 500 TL bonus!
  • Bonus Genç'le, Zorlu PSM'nin düzenlediği etkinliklerde %50'ye varan indirim!
  • Bonus Genç'le giyim alışverişine 500 TL bonus!
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Akbank | Wings
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.191,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Nine West’te Peşin Fiyatına 6 Aya Varan Taksit!
  • Samsonite’ta 6 Aya Varan Taksit!
  • Nine West’te Peşin Fiyatına 6 Aya Varan Taksit!
  • Samsonite’ta 6 Aya Varan Taksit!
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İş Bankası | Maximum Kart Ayda 30.000 TL’yi Aşan MaxiPuan!
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.114,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Hepsiburada'da Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
  • Market Alışverişlerinize 750 TL MaxiPuan Fırsatı!
  • Hepsiburada'da Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
  • Market Alışverişlerinize 750 TL MaxiPuan Fırsatı!
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TEB | Bonus Card İlk Yıl Ücretsiz!
TEB
Yıllık Ödeme : 860,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Market ve Kırtasiye Harcamalarınıza Toplam 1.200 TL Bonus!
  • Giyim Alışverişlerinize Toplam 1.200 TL Bonus!
  • Market ve Kırtasiye Harcamalarınıza Toplam 1.200 TL Bonus!
  • Giyim Alışverişlerinize Toplam 1.200 TL Bonus!
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Garanti BBVA | Shop&Fly Platinum 100.000 Mil Fırsatı
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.136,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 100.000 mil ayrıcalığı!
  • E-Ticaret alışverişlerinize GarantiPay’le 30.000’e varan mil ayrıcalığı!
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 100.000 mil ayrıcalığı!
  • E-Ticaret alışverişlerinize GarantiPay’le 30.000’e varan mil ayrıcalığı!
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Garanti BBVA | Miles & Smiles Ayda 15.000'e Varan Mil Kazanımı!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.136,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Miles&Smiles Garanti BBVA bireysel kredi kartlarına 30.000’e varan Mil ayrıcalığı!
  • Beymen Business’ta peşin fiyatına 6 taksit!
  • Miles&Smiles Garanti BBVA bireysel kredi kartlarına 30.000’e varan Mil ayrıcalığı!
  • Beymen Business’ta peşin fiyatına 6 taksit!
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İş Bankası | Maximiles Black Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 3.760,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Under Armour'da Vade Farksız 6 Taksit Fırsatı!
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  • Under Armour'da Vade Farksız 6 Taksit Fırsatı!
  • Eğitim Ödemelerinize İlave 3 Taksit Fırsatı!
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Garanti BBVA | American Express Ekstra 1.000.000 MR Puan!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 3.395,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yurt dışı harcamalarınıza 5.000 TL indirim!
  • Yurt dışı harcamalarınıza 2.500 TL indirim!
  • Yurt dışı harcamalarınıza 5.000 TL indirim!
  • Yurt dışı harcamalarınıza 2.500 TL indirim!
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Odea | Private Kart Ayda 7.500 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
Odea
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Ayda 7.500 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
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İş Bankası | Maximiles Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.681,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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İş Bankası | Maximum Genç Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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İş Bankası | Maximum Temakart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.114,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Ziraat Dinamik | Dijital Kredi Kartı
Ziraat Dinamik
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Ziraat Dinamik | Kredi Kartı
Ziraat Dinamik
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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ON Dijital | Kredi Kartı Aidat Yok!
ON Dijital
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • ON Kredi Kartı Otomatik Fatura Ödeme Kampanyası
  • Dijital Üyeliklerde %50 İade ON’da!
  • ON Kredi Kartı Otomatik Fatura Ödeme Kampanyası
  • Dijital Üyeliklerde %50 İade ON’da!
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Enpara | Şirketim Kredi Kartı Ömür boyu aidat yok!
Enpara
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Ömür boyu kredi kartı aidatı yok!
  • Şirket harcamalarınızı faizsiz ve ücretsiz olarak taksitlendirin!
  • Ömür boyu kredi kartı aidatı yok!
  • Şirket harcamalarınızı faizsiz ve ücretsiz olarak taksitlendirin!
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Akbank | Axess Business İlk yıl ücretsiz!
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.692,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yeni müşterilere özel 50.000 TL'ye varan %0 faizli Taksitli Nakit Avans fırsatı!
  • Axess Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
  • Yeni müşterilere özel 50.000 TL'ye varan %0 faizli Taksitli Nakit Avans fırsatı!
  • Axess Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
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TEB | Bonus Business Platinum
TEB
Yıllık Ödeme : 1.700,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Garanti BBVA | Ticari Kart
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.100,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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  • Seyahat, konaklama ve araba kiralama harcamalarına 10.000 TL bonus!
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Akbank | Wings Business
Akbank
Yıllık Ödeme : 2.444,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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SIM Kart Blokesi Nedir, En Hızlı Nasıl Kaldırılır?

SIM Kart Blokesi Nedir, En Hızlı Nasıl Kaldırılır?
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Sıkça Sorulan Sorular

Kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kartı başvurusu bankaların internet siteleri, mobil uygulamaları veya şubelerinden yapılabilir. Başvuru sırasında kimlik bilgileriniz ve gelir durumunuz değerlendirilir.

Kredi kartı başvurusu için hangi şartlar aranır?

Genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak, düzenli gelire sahip olmak ve olumsuz kredi geçmişi bulunmamak temel şartlardır. Bazı kartlar için asgari gelir şartı uygulanabilir.

Kredi kartı faiz oranı neyi ifade eder?

Kredi kartı faiz oranı, ekstre borcunuzu son ödeme tarihine kadar tam ödemediğinizde kalan bakiyeye uygulanan aylık faiz oranıdır. Bu oran dönemsel olarak Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Kredi kartı limiti nasıl belirlenir?

Limit, gelirinize, kredi notunuza ve bankanın risk değerlendirmesine göre belirlenir. Düzenli kullanım ve zamanında ödemelerle limitinizi artırmanız mümkündür.

Kredi kartı aidat ücreti nedir?

Aidat, bankaların kart kullanımı karşılığında yıllık veya aylık olarak talep ettiği ücrettir. Bazı bankalar belirli harcama koşullarını yerine getiren müşterilerinden aidat almamaktadır.