Kredi Kartları

Kredi kartı başvurusu bankaların internet siteleri, mobil uygulamaları veya şubelerinden yapılabilir. Başvuru sırasında kimlik bilgileriniz ve gelir durumunuz değerlendirilir.
Genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak, düzenli gelire sahip olmak ve olumsuz kredi geçmişi bulunmamak temel şartlardır. Bazı kartlar için asgari gelir şartı uygulanabilir.
Kredi kartı faiz oranı, ekstre borcunuzu son ödeme tarihine kadar tam ödemediğinizde kalan bakiyeye uygulanan aylık faiz oranıdır. Bu oran dönemsel olarak Merkez Bankası tarafından belirlenir.
Limit, gelirinize, kredi notunuza ve bankanın risk değerlendirmesine göre belirlenir. Düzenli kullanım ve zamanında ödemelerle limitinizi artırmanız mümkündür.
Aidat, bankaların kart kullanımı karşılığında yıllık veya aylık olarak talep ettiği ücrettir. Bazı bankalar belirli harcama koşullarını yerine getiren müşterilerinden aidat almamaktadır.