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Kredi Kartları

36 adet kredi kartı listeleniyor.

Akbank | Axess En Çok Onaylanan Kart!
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.190,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Axess ile Giyim, Elektronik ve Kozmetik'te 1.000 TL Chip-para Fırsatı
  • Axess ile Mobilya ve Yapı Market Harcamalarına 500 TL Chip-para
  • Axess ile Giyim, Elektronik ve Kozmetik'te 1.000 TL Chip-para Fırsatı
  • Axess ile Mobilya ve Yapı Market Harcamalarına 500 TL Chip-para
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Garanti BBVA | Bonus Faizsiz 25.000 TL
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 1.101,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Giyim, kozmetik, ayakkabı ve aksesuar alışverişlerinize toplam 1.500 TL bonus!
  • E-ticaret alışverişlerine 1.500 TL bonus!
  • Giyim, kozmetik, ayakkabı ve aksesuar alışverişlerinize toplam 1.500 TL bonus!
  • E-ticaret alışverişlerine 1.500 TL bonus!
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Enpara.com | Encard Banka Kartı!
Enpara.com
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • Canva üyelik ücretinizin 150 TL’si bizden!
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • Canva üyelik ücretinizin 150 TL’si bizden!
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N Kolay | Banka Kartı Banka Kartı!
N Kolay
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı!
  • Avantajlı kampanyalarıyla masrafsız N Kolay banka kartı!
  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı!
  • Avantajlı kampanyalarıyla masrafsız N Kolay banka kartı!
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QNB | Kredi Kartı
QNB
Yıllık Ödeme : 982,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Babalar Günü Kampanyası ile 1000 TL’ye Varan ParaPuan kazanın!
  • QNB Terminal Kadıköy Restoran Harcamalarında %10’dan Başlayan İndirim!
  • Babalar Günü Kampanyası ile 1000 TL’ye Varan ParaPuan kazanın!
  • QNB Terminal Kadıköy Restoran Harcamalarında %10’dan Başlayan İndirim!
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Akbank | Axess Öğrenci Toplam 1.200 TL’ye varan chip-para!
Akbank
Yıllık Ödeme : 271,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Axess Öğrenci kartına şimdi başvuran Akbanklılar, 1.200 TL’ye varan chip-para kazanıyor!
  • Haziran’da fatura talimatlarına 250 TL chip-para
  • Axess Öğrenci kartına şimdi başvuran Akbanklılar, 1.200 TL’ye varan chip-para kazanıyor!
  • Haziran’da fatura talimatlarına 250 TL chip-para
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CepteTeb | Dijital Kredi Kartı İlk Yıl Ücretsiz!
CepteTeb
Yıllık Ödeme : 780,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS FIRSATI
  • OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATLARINIZA %20 İNDİRİM
  • FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS FIRSATI
  • OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATLARINIZA %20 İNDİRİM
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Enpara.com | Kredi Kartı Ömür Boyu Aidatsız!
Enpara.com
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • %0 faizli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans!
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • %0 faizli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans!
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Garanti BBVA | Bonus Genç Aidatsız Kredi Kartı!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Bonus Genç'le restoran, fast food ve kahve zincirlerinde 240 TL, Mobil Temassız veya QR ile ödemene 315 TL bonus!
  • Bonus Genç'le, oyun harcamalarından toplam 400 TL bonus kazan!
  • Bonus Genç'le restoran, fast food ve kahve zincirlerinde 240 TL, Mobil Temassız veya QR ile ödemene 315 TL bonus!
  • Bonus Genç'le, oyun harcamalarından toplam 400 TL bonus kazan!
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Akbank | Wings
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.191,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Wings ile Market Alışverişlerinde 100.000 Mil Puan
  • Wings ile Giyim Alışverişlerinde 150.000 Mil Puan!
  • Wings ile Market Alışverişlerinde 100.000 Mil Puan
  • Wings ile Giyim Alışverişlerinde 150.000 Mil Puan!
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İş Bankası | Maximum Kart 30.000 TL’yi Aşan MaxiPuan!
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.114,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Türk Hava Yolları’nda 6’ya Varan Taksit Fırsatı!
  • İş Kültür Mağazalarında Maximum Kartlara %25 İndirim Fırsatı!
  • Türk Hava Yolları’nda 6’ya Varan Taksit Fırsatı!
  • İş Kültür Mağazalarında Maximum Kartlara %25 İndirim Fırsatı!
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TEB | Bonus Card İlk Yıl Ücretsiz!
TEB
Yıllık Ödeme : 860,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Babalar Günü Alışverişlerinize Toplam 1.500 TL Bonus!
  • Market ve Gıda Harcamalarınıza Toplam 1.200 TL Bonus!
  • Babalar Günü Alışverişlerinize Toplam 1.500 TL Bonus!
  • Market ve Gıda Harcamalarınıza Toplam 1.200 TL Bonus!
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getirfinans | Kredi Kartı Kart Aidatı Yok!
getirfinans
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • getirmarket'te ₺750 indirim kazan!
  • obilet'ten uçak bileti, seçili otobüs bileti veya araç kiralama işlemlerinde geçerli 1.000 TL hediye çeki kazan!
  • getirmarket'te ₺750 indirim kazan!
  • obilet'ten uçak bileti, seçili otobüs bileti veya araç kiralama işlemlerinde geçerli 1.000 TL hediye çeki kazan!
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Yapı Kredi | World Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.107,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Restoran sektöründe yapacağınız her 2.000 TL harcamaya 100 TL, World Pay ile ödemelerde ek 50 TL, toplamda 600 TL'ye varan Worldpuan hediye!
  • Seçili Okullarda 2 ve 3 Taksitli Eğitim Harcamalarınıza +3 Ek Taksit!
  • Restoran sektöründe yapacağınız her 2.000 TL harcamaya 100 TL, World Pay ile ödemelerde ek 50 TL, toplamda 600 TL'ye varan Worldpuan hediye!
  • Seçili Okullarda 2 ve 3 Taksitli Eğitim Harcamalarınıza +3 Ek Taksit!
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Yapı Kredi | adios Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.465,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan puan hediye!
  • adios Premium ile Reztoran’da %10 indirim!
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan puan hediye!
  • adios Premium ile Reztoran’da %10 indirim!
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Odea | Ayrıcalıklı Kart Ayda 3.500 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
Odea
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yeni Odea kredi kartınızla yapacağınız toplam 5.000 TL harcamanıza 1.000 TL indirim!
  • Babalar Günü’ne özel 600 TL İndirim!
  • Yeni Odea kredi kartınızla yapacağınız toplam 5.000 TL harcamanıza 1.000 TL indirim!
  • Babalar Günü’ne özel 600 TL İndirim!
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Yapı Kredi | Play Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yapı Kredi Play ile seçili dizi, film ve çevrimiçi müzik platform harcamalarının %50’si kadar, işlem başına en fazla 150 TL, toplamda 150 TL’ye varan indirim fırsatı!
  • Yapı Kredi Play ile her 500 TL ve üzeri giyim alışverişine 50 TL, toplam 300 TL’ye varan puan kazanma fırsatı!
  • Yapı Kredi Play ile seçili dizi, film ve çevrimiçi müzik platform harcamalarının %50’si kadar, işlem başına en fazla 150 TL, toplamda 150 TL’ye varan indirim fırsatı!
  • Yapı Kredi Play ile her 500 TL ve üzeri giyim alışverişine 50 TL, toplam 300 TL’ye varan puan kazanma fırsatı!
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Garanti BBVA | Shop&Fly Platinum 100.000 Mil Fırsatı
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.136,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Seyahat ve konaklama harcamalarınıza ekstra 75.000 mil ayrıcalığı!
  • Giyim alışverişlerinize 20.000 mil, QR Ödeme'yle ekstra 25.000 mil ayrıcalığı!
  • Seyahat ve konaklama harcamalarınıza ekstra 75.000 mil ayrıcalığı!
  • Giyim alışverişlerinize 20.000 mil, QR Ödeme'yle ekstra 25.000 mil ayrıcalığı!
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Garanti BBVA | Miles & Smiles Ayda 15.000'e Varan Mil Kazanımı!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.136,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 10.000 Mil ayrıcalığı!
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 6.000 Mil ayrıcalığı!
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 10.000 Mil ayrıcalığı!
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 6.000 Mil ayrıcalığı!
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İş Bankası | Maximiles Black Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 3.760,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Troy Apple mağazaları ve www.troyestore.com adresinden yapacağınız alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatı!
  • MediaMarkt'ta 9 aya varan Taksit Fırsatı!
  • Troy Apple mağazaları ve www.troyestore.com adresinden yapacağınız alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatı!
  • MediaMarkt'ta 9 aya varan Taksit Fırsatı!
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Garanti BBVA | American Express Ekstra 1.000.000 MR Puan!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 3.395,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yurt dışı harcamalarınıza 5.000 TL indirim!
  • Yurt dışı harcamalarınıza 2.500 TL indirim!
  • Yurt dışı harcamalarınıza 5.000 TL indirim!
  • Yurt dışı harcamalarınıza 2.500 TL indirim!
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Yapı Kredi | adios Premium Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 2.150,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan puan hediye!
  • Restoran sektöründe yapacağınız her 2.000 TL harcamaya 100 TL, World Pay ile ödemelerde ek 50 TL, toplamda 600 TL'ye varan puan hediye!
  • Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ödemelerde ek 300 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan puan hediye!
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Odea | Private Kart Ayda 5.000 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
Odea
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yeni Odea kredi kartınızla yapacağınız toplam 5.000 TL harcamanıza 1.000 TL indirim!
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İş Bankası | Maximiles Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.681,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Türk Hava Yolları’nda 6’ya Varan Taksit Fırsatı!
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Yapı Kredi | World Gold Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.258,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Restoran sektöründe yapacağınız her 2.000 TL harcamaya 100 TL, World Pay ile ödemelerde ek 50 TL, toplamda 600 TL'ye varan Worldpuan hediye!
  • Seçili Okullarda Peşin Eğitim Harcamalarınıza Faizsiz 3 Taksit!
  • Restoran sektöründe yapacağınız her 2.000 TL harcamaya 100 TL, World Pay ile ödemelerde ek 50 TL, toplamda 600 TL'ye varan Worldpuan hediye!
  • Seçili Okullarda Peşin Eğitim Harcamalarınıza Faizsiz 3 Taksit!
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İş Bankası | Maximum Genç Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Mavi'de Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
  • IN Street'te 400 TL MaxiPuan!
  • Mavi'de Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
  • IN Street'te 400 TL MaxiPuan!
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Yapı Kredi | Crystal Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 4.800,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Crystal ile WAM by Karma ‘da konaklama harcamalarında %10 indirim ayrıcalığı.
  • Crystal ile Nano Padel Club’da %20 indirim ayrıcalığı.
  • Crystal ile WAM by Karma ‘da konaklama harcamalarında %10 indirim ayrıcalığı.
  • Crystal ile Nano Padel Club’da %20 indirim ayrıcalığı.
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İş Bankası | Maximum Temakart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.114,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • TEMA Vakfı’na yapacağınız bağışların yarısı Maximum TEMA Kart’tan!
  • Haziran Ayında Yapacağınız Maximum TEMA Kart Başvurunuz Bir Fidan Olsun!
  • TEMA Vakfı’na yapacağınız bağışların yarısı Maximum TEMA Kart’tan!
  • Haziran Ayında Yapacağınız Maximum TEMA Kart Başvurunuz Bir Fidan Olsun!
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Yapı Kredi | World Platinum Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.420,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • IKEA’da peşin fiyatına 6 taksit fırsatı!
  • Giyim ve kozmetik sektöründe yapacağınız ilk 3000 TL ve üzeri harcamadan sonraki her 3.000 TL ve üzeri harcamaya 150 TL, World Pay ile ek 50 TL, toplamda 2.000 TL’ye varan Worldpuan fırsatı!
  • IKEA’da peşin fiyatına 6 taksit fırsatı!
  • Giyim ve kozmetik sektöründe yapacağınız ilk 3000 TL ve üzeri harcamadan sonraki her 3.000 TL ve üzeri harcamaya 150 TL, World Pay ile ek 50 TL, toplamda 2.000 TL’ye varan Worldpuan fırsatı!
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Ziraat Dinamik | Dijital Kredi Kartı
Ziraat Dinamik
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • %1,99 Faiz Oranı ile 40.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı!
  • n11'de 1.000 TL ve Üzeri Alışverişte 150 TL İndirim!
  • %1,99 Faiz Oranı ile 40.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı!
  • n11'de 1.000 TL ve Üzeri Alışverişte 150 TL İndirim!
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Ziraat Dinamik | Kredi Kartı
Ziraat Dinamik
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • %1,99 Faiz Oranı ile 40.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı
  • Yeni Müşterilere Özel 120.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı
  • %1,99 Faiz Oranı ile 40.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı
  • Yeni Müşterilere Özel 120.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı
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Enpara.com | Şirketim Kredi Kartı Ömür boyu aidat yok!
Enpara.com
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Ömür boyu kredi kartı aidatı yok!
  • Şirket harcamalarınızı faizsiz ve ücretsiz olarak taksitlendirin!
  • Ömür boyu kredi kartı aidatı yok!
  • Şirket harcamalarınızı faizsiz ve ücretsiz olarak taksitlendirin!
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Akbank | Axess Business İlk yıl ücretsiz!
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.692,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yeni müşterilere özel 50.000 TL'ye varan %0 faizli Taksitli Nakit Avans fırsatı!
  • Axess Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
  • Yeni müşterilere özel 50.000 TL'ye varan %0 faizli Taksitli Nakit Avans fırsatı!
  • Axess Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
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TEB | Bonus Business Platinum
TEB
Yıllık Ödeme : 1.700,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • İlk Kez TROY Logolu Ticari Kredi Kartına Başvuran Müşteriler 5.000 TL’ye varan bonus kazanıyor!
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Garanti BBVA | Ticari Kart
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.100,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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  • Restoran harcamalarına 1.000 TL bonus!
  • Yılda 200.000TL'ye varan bonus ve indirim kazanma fırsatı ile vergi ödemelerini tek tıkla ücretsiz yapma fırsatı Garanti BBVA'da
  • Restoran harcamalarına 1.000 TL bonus!
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Akbank | Wings Business
Akbank
Yıllık Ödeme : 2.444,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • İlk kez Wings Business'a başvurarak toplam 100.000 TL harcamana 20.000 TL'ye varan uçak bileti değerinde 1.000.000 Mil Puan kazanabilirsin.
  • Wings Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
  • İlk kez Wings Business'a başvurarak toplam 100.000 TL harcamana 20.000 TL'ye varan uçak bileti değerinde 1.000.000 Mil Puan kazanabilirsin.
  • Wings Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
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Finans Haberleri

Tüm Haberler
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Sıkça Sorulan Sorular

Kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kartı başvurusu bankaların internet siteleri, mobil uygulamaları veya şubelerinden yapılabilir. Başvuru sırasında kimlik bilgileriniz ve gelir durumunuz değerlendirilir.

Kredi kartı başvurusu için hangi şartlar aranır?

Genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak, düzenli gelire sahip olmak ve olumsuz kredi geçmişi bulunmamak temel şartlardır. Bazı kartlar için asgari gelir şartı uygulanabilir.

Kredi kartı faiz oranı neyi ifade eder?

Kredi kartı faiz oranı, ekstre borcunuzu son ödeme tarihine kadar tam ödemediğinizde kalan bakiyeye uygulanan aylık faiz oranıdır. Bu oran dönemsel olarak Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Kredi kartı limiti nasıl belirlenir?

Limit, gelirinize, kredi notunuza ve bankanın risk değerlendirmesine göre belirlenir. Düzenli kullanım ve zamanında ödemelerle limitinizi artırmanız mümkündür.

Kredi kartı aidat ücreti nedir?

Aidat, bankaların kart kullanımı karşılığında yıllık veya aylık olarak talep ettiği ücrettir. Bazı bankalar belirli harcama koşullarını yerine getiren müşterilerinden aidat almamaktadır.