Kredi Kartları

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Enpara.com | Kredi Kartı
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Akbank | Wings
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TEB | Bonus Card
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getirfinans | Kredi Kartı
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Yıllık Ödeme : ₺ 0,00
Alışveriş Faizi : %3.25
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Yapı Kredi | World
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Yapı Kredi | Crystal
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İş Bankası | Maximum Temakart
Yıllık Ödeme : ₺ 1.114,00
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Ziraat Dinamik | Dijital Kredi Kartı
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Akbank | Axess Business
İlk yıl ücretsiz!
Yıllık Ödeme : ₺ 1.692,00
Alışveriş Faizi : %4.25
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TEB | Bonus Business Platinum
Yıllık Ödeme : ₺ 1.700,00
Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55
Nakit Avans Faizi : %4.25
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Garanti BBVA | Ticari Kart
Yıllık Ödeme : ₺ 2.100,00
Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55
Nakit Avans Faizi : %4.25
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Akbank | Wings Business
Yıllık Ödeme : ₺ 2.444,00
Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55
Nakit Avans Faizi : %4.25
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