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Kredi Kartları

36 adet kredi kartı listeleniyor.

Akbank | Axess En Çok Onaylanan Kart!
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.190,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Axess Giyim Alışverişlerinizde 1.200 TL'ye Varan Chip-para!
  • Axess ile Mobilya Harcamalarınızda 2.000 TL'ye Varan Chip-para!
  • Axess Giyim Alışverişlerinizde 1.200 TL'ye Varan Chip-para!
  • Axess ile Mobilya Harcamalarınızda 2.000 TL'ye Varan Chip-para!
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Garanti BBVA | Bonus Faizsiz 25.000 TL
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 1.101,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Bonus'a özel beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinize 1.750 TL bonus!
  • Market alışverişlerinize 500 TL, BonusFlaş ile ödemelerinize 600 TL bonus!
  • Bonus'a özel beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinize 1.750 TL bonus!
  • Market alışverişlerinize 500 TL, BonusFlaş ile ödemelerinize 600 TL bonus!
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Enpara.com | Encard Banka Kartı!
Enpara.com
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • Birikim hesabınıza +%2,00 ek faiz oranı!
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • Birikim hesabınıza +%2,00 ek faiz oranı!
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N Kolay | Banka Kartı Banka Kartı!
N Kolay
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı!
  • Avantajlı kampanyalarıyla masrafsız N Kolay banka kartı!
  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı!
  • Avantajlı kampanyalarıyla masrafsız N Kolay banka kartı!
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QNB | Kredi Kartı
QNB
Yıllık Ödeme : 982,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • QNB Terminal Kadıköy Restoran Harcamalarında %10’dan Başlayan İndirim!
  • Hepsiburada'da peşin fiyatına 3 taksit!
  • QNB Terminal Kadıköy Restoran Harcamalarında %10’dan Başlayan İndirim!
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Akbank | Axess Öğrenci Toplam 1.200 TL’ye varan chip-para!
Akbank
Yıllık Ödeme : 271,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Axess Öğrenci kartına şimdi başvuran Akbanklılar, 1.200 TL’ye varan chip-para kazanıyor!
  • Axess ile Taksitli Alışverişlerinize 500 TL Chip-para!
  • Axess Öğrenci kartına şimdi başvuran Akbanklılar, 1.200 TL’ye varan chip-para kazanıyor!
  • Axess ile Taksitli Alışverişlerinize 500 TL Chip-para!
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CepteTeb | Dijital Kredi Kartı İlk Yıl Ücretsiz!
CepteTeb
Yıllık Ödeme : 780,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATLARINIZA %20 İNDİRİM
  • DİJİTAL PLATFORMLARDA %50 BONUS
  • OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATLARINIZA %20 İNDİRİM
  • DİJİTAL PLATFORMLARDA %50 BONUS
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Enpara.com | Kredi Kartı Ömür Boyu Aidatsız!
Enpara.com
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • %0 faizli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans!
  • ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • %0 faizli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans!
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Garanti BBVA | Bonus Genç Aidatsız Kredi Kartı!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Bonus Genç'le market alışverişlerine 240 TL, Mobil Temassız veya QR ile ödemene 315 TL bonus!
  • Bonus Genç'le restoran, fast food ve kahve zincirlerinde 240 TL, Mobil Temassız veya QR ile ödemene 315 TL bonus!
  • Bonus Genç'le market alışverişlerine 240 TL, Mobil Temassız veya QR ile ödemene 315 TL bonus!
  • Bonus Genç'le restoran, fast food ve kahve zincirlerinde 240 TL, Mobil Temassız veya QR ile ödemene 315 TL bonus!
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Akbank | Wings
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.191,50 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Wings ile Otellerde QR ile Ödemelere 20.000 Mil Puan!
  • Wings Seyahat Harcamalarında 60.000 Mil Puan!
  • Wings ile Otellerde QR ile Ödemelere 20.000 Mil Puan!
  • Wings Seyahat Harcamalarında 60.000 Mil Puan!
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İş Bankası | Maximum Kart Ayda 30.000 TL’yi Aşan MaxiPuan!
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.114,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Amazon.com.tr'de 1.500 TL'ye Varan MaxiPuan Fırsatı!
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TEB | Bonus Card İlk Yıl Ücretsiz!
TEB
Yıllık Ödeme : 860,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Giyim Alışverişlerinize Toplam 1.200 TL Bonus!
  • Market ve Gıda Harcamalarınıza Toplam 1.200 TL Bonus!
  • Giyim Alışverişlerinize Toplam 1.200 TL Bonus!
  • Market ve Gıda Harcamalarınıza Toplam 1.200 TL Bonus!
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getirfinans | Kredi Kartı Kart Aidatı Yok!
getirfinans
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • getirmarket'te ₺750 indirim kazan!
  • obilet'ten uçak bileti, seçili otobüs bileti veya araç kiralama işlemlerinde geçerli 1.000 TL hediye çeki kazan!
  • getirmarket'te ₺750 indirim kazan!
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Yapı Kredi | World Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.107,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Mastercard logolu kartınız ile yurt dışında yapacağınız alışverişlerde toplamda 2.500 TL puan!
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  • Mastercard logolu kartınız ile yurt Dışındaki Duty Free’lerde toplamda 1.500 TL‘ye varan puan!
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Yapı Kredi | adios Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.465,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • adios Premium ile Reztoran’da %10 indirim!
  • Mastercard logolu kartınız ile yurt dışında yapacağınız alışverişlerde toplamda 2.500 TL puan!
  • adios Premium ile Reztoran’da %10 indirim!
  • Mastercard logolu kartınız ile yurt dışında yapacağınız alışverişlerde toplamda 2.500 TL puan!
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Odea | Ayrıcalıklı Kart Ayda 5.000 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
Odea
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Ayda 5.000 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
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Yapı Kredi | Play Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Garanti BBVA | Shop&Fly Platinum 100.000 Mil Fırsatı
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.136,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ücretsiz 3 Taksit!
  • Giyim alışverişlerinize 20.000 mil, QR Ödeme'yle ekstra 25.000 mil ayrıcalığı!
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ücretsiz 3 Taksit!
  • Giyim alışverişlerinize 20.000 mil, QR Ödeme'yle ekstra 25.000 mil ayrıcalığı!
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Garanti BBVA | Miles & Smiles Ayda 15.000'e Varan Mil Kazanımı!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.136,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 10.000 Mil ayrıcalığı!
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 6.000 Mil ayrıcalığı!
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 10.000 Mil ayrıcalığı!
  • Yurt dışı harcamalarınıza ekstra 6.000 Mil ayrıcalığı!
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İş Bankası | Maximiles Black Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 3.760,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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  • Europcar'da 1.000 TL MaxiPuan Fırsatı!
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Garanti BBVA | American Express Ekstra 1.000.000 MR Puan!
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 3.395,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Yapı Kredi | adios Premium Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 2.150,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • adios Premium ile USLA’da gerçekleşecek Workshop’larda %10 indirim.
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  • adios Premium ile USLA’da gerçekleşecek Workshop’larda %10 indirim.
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Odea | Private Kart Ayda 7.500 TL’ye kadar ödül kazanma fırsatı!
Odea
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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İş Bankası | Maximiles Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.681,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Yapı Kredi | World Gold Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.258,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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İş Bankası | Maximum Genç Kart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Yapı Kredi | Crystal Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 4.800,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Crystal ile WAM by Karma ‘da konaklama harcamalarında %10 indirim ayrıcalığı.
  • Crystal ile Nano Padel Club’da %20 indirim ayrıcalığı.
  • Crystal ile WAM by Karma ‘da konaklama harcamalarında %10 indirim ayrıcalığı.
  • Crystal ile Nano Padel Club’da %20 indirim ayrıcalığı.
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İş Bankası | Maximum Temakart
İş Bankası
Yıllık Ödeme : 1.114,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Yapı Kredi | World Platinum Ayda 20.000 TL’ye varan World Puan!
Yapı Kredi
Yıllık Ödeme : 1.420,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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Ziraat Dinamik | Dijital Kredi Kartı
Ziraat Dinamik
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • %1,99 Faiz Oranı ile 40.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı!
  • n11'de 1.000 TL ve Üzeri Alışverişte 150 TL İndirim!
  • %1,99 Faiz Oranı ile 40.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı!
  • n11'de 1.000 TL ve Üzeri Alışverişte 150 TL İndirim!
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Ziraat Dinamik | Kredi Kartı
Ziraat Dinamik
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • %1,99 Faiz Oranı ile 40.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı
  • n11'de 1.000 TL ve Üzeri Alışverişte 150 TL İndirim!
  • %1,99 Faiz Oranı ile 40.000 TL'ye Varan Kredi Fırsatı
  • n11'de 1.000 TL ve Üzeri Alışverişte 150 TL İndirim!
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Enpara.com | Şirketim Kredi Kartı Ömür boyu aidat yok!
Enpara.com
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Ömür boyu kredi kartı aidatı yok!
  • Şirket harcamalarınızı faizsiz ve ücretsiz olarak taksitlendirin!
  • Ömür boyu kredi kartı aidatı yok!
  • Şirket harcamalarınızı faizsiz ve ücretsiz olarak taksitlendirin!
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Akbank | Axess Business İlk yıl ücretsiz!
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.692,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Yeni müşterilere özel 50.000 TL'ye varan %0 faizli Taksitli Nakit Avans fırsatı!
  • Axess Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
  • Yeni müşterilere özel 50.000 TL'ye varan %0 faizli Taksitli Nakit Avans fırsatı!
  • Axess Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
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TEB | Bonus Business Platinum
TEB
Yıllık Ödeme : 1.700,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Dijital Kanallardan ilk kez TROY Logolu Ticari Kredi Kartına Başvuran Müşterilere Özel 5.000 TL’ye Varan Bonus Fırsatı!
  • TEB Ticari Kredi Kartları ile Akaryakıt ve Otogaz Harcamalarınıza 1000 TL Bonus!
  • Dijital Kanallardan ilk kez TROY Logolu Ticari Kredi Kartına Başvuran Müşterilere Özel 5.000 TL’ye Varan Bonus Fırsatı!
  • TEB Ticari Kredi Kartları ile Akaryakıt ve Otogaz Harcamalarınıza 1000 TL Bonus!
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Garanti BBVA | Ticari Kart
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 2.100,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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  • Otomatik Fatura Ödeme talimatınıza 800 TL'ye varan bonus!
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  • Otomatik Fatura Ödeme talimatınıza 800 TL'ye varan bonus!
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Akbank | Wings Business
Akbank
Yıllık Ödeme : 2.444,00 Alışveriş Faizi : %4.25
Gecikme Faizi : %4.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
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  • Wings Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
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  • Wings Business ile 15.000 TL’ye varan indirim fırsatı!
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Finans Haberleri

Tüm Haberler
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Sıkça Sorulan Sorular

Kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kartı başvurusu bankaların internet siteleri, mobil uygulamaları veya şubelerinden yapılabilir. Başvuru sırasında kimlik bilgileriniz ve gelir durumunuz değerlendirilir.

Kredi kartı başvurusu için hangi şartlar aranır?

Genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak, düzenli gelire sahip olmak ve olumsuz kredi geçmişi bulunmamak temel şartlardır. Bazı kartlar için asgari gelir şartı uygulanabilir.

Kredi kartı faiz oranı neyi ifade eder?

Kredi kartı faiz oranı, ekstre borcunuzu son ödeme tarihine kadar tam ödemediğinizde kalan bakiyeye uygulanan aylık faiz oranıdır. Bu oran dönemsel olarak Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Kredi kartı limiti nasıl belirlenir?

Limit, gelirinize, kredi notunuza ve bankanın risk değerlendirmesine göre belirlenir. Düzenli kullanım ve zamanında ödemelerle limitinizi artırmanız mümkündür.

Kredi kartı aidat ücreti nedir?

Aidat, bankaların kart kullanımı karşılığında yıllık veya aylık olarak talep ettiği ücrettir. Bazı bankalar belirli harcama koşullarını yerine getiren müşterilerinden aidat almamaktadır.