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ON Dijital, yeni müşterilere özel %3,19 faiz oranıyla 36 aya kadar vadeli 600.000 TL'ye varan kredi fırsatı sunuyor. Şubeye gitme zahmetine katlanmadan, telefonunuzdan sadece birkaç dakika içinde başvurabileceğiniz bu kampanyaya dahil edilen cep telefonu ve işsizlik teminatlı hayat sigortası opsiyonu da hem yeni teknolojilere erişimini kolaylaştırıyor hem de olası risklere karşı kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. İşte detaylar...

Kampanyadan nasıl yararlanırım?

Buraya tıklayarak açılan sayfada sizden istenen T.C Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Doğum Tarihi alanlarını doldurun.

tıklayarak açılan sayfada sizden istenen T.C Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Doğum Tarihi alanlarını doldurun. Ardından "Hemen Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu iletin.

Yeni çipli kimlik kartınızı telefonunuza okutun.

Müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşmeyi tamamlayın.

Dijital sözleşmeleri onaylayıp hesabınızı açın.

Hemen Başvur

Kampanya koşulları

ON Dijital Avantajlı Kredi:

Tablodaki faiz oranları; belirtilen tutar, sigortalı kullanım, KKB aralığı, vade vb. kriterlere göre yeni ON’lu olacak bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kullandırılacak tüketici kredileri için geçerlidir. %3,19 Kampanyalı faiz oranı tüm yeni müşteriler için 600.000 TL’ye kadar geçerlidir.

Tablolarda yer alan maliyet oranları, sigorta hariç tüm masrafları (faiz, kredi tahsis ücreti, vergi, fon) kapsamaktadır. Banka, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak belirtilen şartları, kampanya süresini, faiz oranlarını ve hizmet komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. Yukarıda sayılan avantajlardan yararlanıp yararlanamayacağınız bananın takdirindedir.

Aylık Akdi Faiz Oranı; vade, tutar, sigorta seçimi ve Findeks Kredi Notu’nuza göre değişiklik gösterir. Örnek hesaplamalar; talebe bağlı cep telefonu + işsizlikli hayat sigortalı krediler için 6 ay vadede %3,19, 12 ay vadede %3,19, 24 ay vadede %3,19 ve 36 ay vadede %3,19 faiz oranına göre yapılmaktadır. Bankada cep telefonu sigortanız mevcutsa diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonu sigortalı krediniz bulunuyorsa cep telefonu kredisi kampanyalardan ikinci kez faydalanamazsınız.

Hayat sigortası ve işsizlik sigortalarına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, yaşınız ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir. Prim tutarı, kredi başvurunuz sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dahil edilmemiştir. Belirtilen örnek sigorta primi, 38 yaşındaki erkek müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmış olup kişiden kişiye değişebilir. Bankada cep telefonu sigortanız mevcutsa diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonu sigortalı krediniz bulunuyorsa cep telefonu kredisi kampanyalardan ikinci kez faydalanamazsınız.

Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya kişisel finansal danışmanlık teşkil etmez. myMani, platformdaki bağlantılar üzerinden gerçekleştirilen başvurulardan komisyon/gelir elde edebilir. Nihai kredi/ürün kararı ve sözleşme şartları, ilgili banka ile kullanıcı arasındadır. Başvuru sonrası süreçlerden ve bankaların karar mekanizmalarından myMani sorumlu tutulamaz.