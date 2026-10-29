2026 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar?

|Ehliyet Sınıfı
|Harç Ücreti
|Değerli Kâğıt Bedeli
|Vakıf Payı
|Toplam Tutar
|A, A1, A2 ve F Sınıfı
|2.239,90 TL
|1.690 TL
|425 TL
|4.354,90 TL
|B Sınıfı (Otomobil)
|6.754,60 TL
|1.690 TL
|425 TL
|8.869,60 TL
|B1, BE, C, D ve Diğerleri
|11.271,20 TL
|1.690 TL
|425 TL
|13.386,20 TL
Ödemeler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubeleri üzerinden, anlaşmalı bankaların mobil/internet bankacılığı kanallarından ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilebilir. (Ödeme yaparken işlem türünün ehliyet harcı olarak belirtilmesi önemlidir).
Harç yatırıldıktan sonra makul süre içinde başvuru tamamlanmalıdır; aksi takdirde yatırılan tutar geçersiz duruma gelebilir. Başvurunun idari nedenlerle iptal edilmesi veya reddedilmesi durumunda (başvuru sahibinin kusuru veya ölümü hariç) yatırılan tutarlar geri alınabilir. İade talepleri e-Devlet (Sürücü Belgesi Hizmetleri), PTT şubeleri veya GİB İade İşlemleri Portalı üzerinden, iptal tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır.
Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya kişisel finansal danışmanlık teşkil etmez. myMani, platformdaki bağlantılar üzerinden gerçekleştirilen başvurulardan komisyon/gelir elde edebilir. Nihai kredi/ürün kararı ve sözleşme şartları, ilgili banka ile kullanıcı arasındadır. Başvuru sonrası süreçlerden ve bankaların karar mekanizmalarından myMani sorumlu tutulamaz.
myMani bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan myMani sorumlu değildir.