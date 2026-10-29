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2026 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar?

İlk kez ehliyet alacaklar veya ehliyetini yenileyecekler için güncel harç ücretlerini, gerekli evrakları ve merak edilen tüm ödeme detaylarını bu yazıda listeledik.

2026 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar?
SO

Sultan Oğuz / Özel

Son Güncelleme: 29.10.2026 16:26

Sınavları başarıyla geride bırakıp direksiyon başına geçmeye hazırlanırken ya da mevcut ehliyetinizi yenilerken halletmeniz gereken resmi işlemlerin başında harç ödemeleri geliyor. Ehliyet sınıfınıza göre değişiklik gösteren bu maliyetler; harç bedeli, değerli kağıt masrafı ve vakıf payı gibi kalemlerden oluşuyor. Randevu gününden önce kafanızda soru işareti kalmaması ve süreci sorunsuz tamamlayabilmeniz için güncel fiyatları ve bilmeniz gerekenleri adım adım derledik.

Sınıflarına Göre Ehliyet Harç Tutarları

Ehliyet harçları sürücü belgesinin sınıfına göre değişiklik gösterir. Yasal düzenlemelere göre güncel toplam maliyet kalemleri şunlardır:

Ehliyet Sınıfı Harç Ücreti Değerli Kâğıt Bedeli Vakıf Payı Toplam Tutar
A, A1, A2 ve F Sınıfı 2.239,90 TL 1.690 TL 425 TL 4.354,90 TL
B Sınıfı (Otomobil) 6.754,60 TL 1.690 TL 425 TL 8.869,60 TL
B1, BE, C, D ve Diğerleri 11.271,20 TL 1.690 TL 425 TL 13.386,20 TL
 
Not: Harç ücretleri her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre (enflasyon, maliyetler ve sosyal politikalar baz alınarak) her yıl 1 Ocak itibarıyla yeniden güncellenmektedir.

Ehliyet Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Başvuru sırasında tüm resmi evrakların eksiksiz sunulması ve harç ödemelerinin yapılmış olması şarttır. Ehliyet başvurusu için erekli belgeler: kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü sertifikası, öğrenim belgesi, biyometrik fotoğraf, kan grubu belgesi ve harç/vakıf payı dekontları.

Ehliyet Harç Ücretleri Nereden Ödenir?

Ödemeler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubeleri üzerinden, anlaşmalı bankaların mobil/internet bankacılığı kanallarından ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilebilir. (Ödeme yaparken işlem türünün ehliyet harcı olarak belirtilmesi önemlidir).

Harç yatırıldıktan sonra makul süre içinde başvuru tamamlanmalıdır; aksi takdirde yatırılan tutar geçersiz duruma gelebilir. Başvurunun idari nedenlerle iptal edilmesi veya reddedilmesi durumunda (başvuru sahibinin kusuru veya ölümü hariç) yatırılan tutarlar geri alınabilir. İade talepleri e-Devlet (Sürücü Belgesi Hizmetleri), PTT şubeleri veya GİB İade İşlemleri Portalı üzerinden, iptal tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır.

Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya kişisel finansal danışmanlık teşkil etmez. myMani, platformdaki bağlantılar üzerinden gerçekleştirilen başvurulardan komisyon/gelir elde edebilir. Nihai kredi/ürün kararı ve sözleşme şartları, ilgili banka ile kullanıcı arasındadır. Başvuru sonrası süreçlerden ve bankaların karar mekanizmalarından myMani sorumlu tutulamaz.

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