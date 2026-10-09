Emlak Vergisi Rehberi: Nedir, Ne Zaman ve Nasıl Ödenir?

Bir ev, arsa ya da iş yeri sahibi olmak finansal açıdan önemli bir adım olsa da mülkiyet edinimi yalnızca tapu devriyle son bulmaz. Taşınmaz sahibi olunduğu andan itibaren her yıl düzenli olarak yerine getirilmesi gereken mali yükümlülükler başlar. Bu yükümlülüklerin en temeli ve yaygın olanı ise yerel yönetimlere ödenen emlak vergisidir.
Peki, emlak vergisi tam olarak nedir? Kimler ödemekle yükümlüdür, ne zaman ve hangi kanallardan ödenir? Aklınızdaki tüm soru işaretlerini giderecek kapsamlı emlak vergisi rehberini sizler için hazırladık.
Emlak Vergisi Nedir?
Emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan konut, iş yeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkuller üzerinden alınan temel taşınmaz vergisidir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenen bu mali yükümlülük, servete bağlı bir vergi türü olup yerel yönetimlerin (belediyelerin) sunduğu kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılır. Mülkün boş tutulması, kiraya verilmesi veya malik tarafından bizzat kullanılması vergi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Kimler Emlak Vergisi Ödemek Zorundadır?
Emlak vergisi mükellefiyeti, Türkiye sınırları içerisinde yer alan konut, iş yeri, arsa veya arazi gibi gayrimenkullerin tapudaki mülkiyet durumuna göre belirlenmektedir. Temel kural olarak, ilgili gayrimenkulün tapuda adına kayıtlı olduğu malik (mülk sahibi) emlak vergisini ödemekle yükümlüdür. Mülk üzerinde tek bir malik yerine intifa (kullanım) hakkı tanımlanmışsa, vergi sorumluluğu mülkiyet sahibinden çıkar ve doğrudan intifa hakkı sahibine geçer.
Gayrimenkulün birden fazla kişiye ait olduğu paylı mülkiyet veya el birliği mülkiyeti durumlarında ise her bir hissedar, kendi hisse oranı nispetinde vergi borcundan sorumlu tutulur. Tapuda malik veya intifa hakkı sahibinin bulunmaması halinde ise taşınmaza malik gibi tasarruf eden veya onu kullanan kişiler mükellef sayılır. Öte yandan, mülkiyete değil sadece kullanıma dayalı bir bağa sahip olan kiracılar emlak vergisi ödemezler.
Emlak Vergisi Ödeme Dönemleri ve Zamanı
Emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödenir. İlk taksit dönemi Mart ayı başından Mayıs ayının sonuna kadar sürer. İkinci taksit dönemi ise aynı yılın Kasım ayı içerisinde ödenir.
Emlak Vergisinden Kimler Muaf Olabilir?
Hiçbir geliri olmayan ev hanımları, emekliler, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisinden yararlanabilir:
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Muafiyet Şartları:
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Türkiye sınırları içinde tek konuta sahip olunması (birden fazla konut veya hisse varsa muafiyet uygulanmaz).
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Konutun brüt alanının 200 metrekareyi aşmaması.
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Konutun dönemsel/yazlık olarak değil, sürekli ikamet amacıyla kullanılması.
Emlak Vergisi Nereden ve Nasıl Ödenir?
Vergi ödemeleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu ilçe belediyesi üzerinden gerçekleştirilir. Başlıca ödeme kanalları şunlardır:
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e-Devlet ve E-Belediye: e-Devlet Kapısı veya belediyelerin resmî e-belediye portalları üzerinden T.C. Kimlik Numarası/Sicil Numarası ile sorgulama yapılarak kredi kartı ve sanal POS altyapılarıyla,
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Belediye Vezneleri: Taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesinin mali hizmetler veznelerinden nakit veya kartla,
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Bankalar ve PTT: Anlaşmalı bankaların internet/mobil şubelerinden veya PTT şubelerinden (açıklama kısmına T.C. Kimlik No, Sicil No ve adres yazılarak) ödeme tamamlanabilir.
Gayrimenkul Yönetiminde Sık Yapılan Hatalar ve Önemli Noktalar
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Tapu Devrinde "Borcu Yoktur" Şartı: Mülkün satışı veya miras yoluyla devri esnasında tapu müdürlükleri belediyeden "Emlak vergisi borcu yoktur" belgesi talep eder. Birikmiş vergi borçları ödenmeden mülkiyet transferi gerçekleştirilemez.
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Kira Geliri Vergisi ile Karıştırılmamalıdır: Emlak vergisi taşınmazın varlığına (servete) dayalı bir vergi iken; kira geliri vergisi gayrimenkulden elde edilen kazanç üzerinden ödenir. İkisi tamamen farklı yükümlülüklerdir.
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DASK Yenileme İhmali: Mülk edinirken konut sigortası veya kredisi bitse dahi vergi mükellefiyeti sürer. Birçok mülk sahibi emlak vergisini öderken DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) poliçesini yenilemeyi unutmaktadır; olası doğal afetlerde mağduriyet yaşamamak için DASK aksatılmamalıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
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Yeni satın alınan evin emlak vergisini kim öder?
Evin satın alındığı yılın emlak vergisi satıcıya (eski malike) aittir. Yeni alıcının mükellefiyeti takip eden takvim yılı itibarıyla başlar. Ancak alıcının, satın alma tarihinden itibaren ilgili yılın sonuna kadar belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunması şarttır.
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Emlak vergisi zamanında ödenmezse ne olur?
Son ödeme tarihi geçildiğinde borca yasal oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır. Ödenmeyen borçlar için belediyeler tarafından ödeme emri çıkarılarak yasal takip başlatılabilir.
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