Borsada Paranızı Riskeye Atmayın: Volatilite Ne Anlama Geliyor?

Finansal Dalgalanma (Volatilite) Kavramı Nedir?
Volatilite, getirilerin standart sapması üzerinden ölçülür ve genellikle yıllık yüzde olarak gösterilir. Fiyatın yönünü değil, hareketin büyüklüğünü belirtir. Yıllık getirisi aynı olan iki varlıktan fiyatı daha geniş aralıkta değişenin volatilitesi daha yüksektir. Fiyat belirsizliğini gösterse de tek başına tüm yatırım risklerini kapsamaz; likidite, kredi ve kur riski gibi etkenlerle birlikte değerlendirilmelidir.
Fiyat Oynaklığının Ölçümlenmesi ve Matematiksel Hesabı
Tarihsel volatilite hesaplanırken fiyatlar yerine dönemsel getirilerin standart sapması kullanılır. Getirilerin ortalaması bulunup sapmaların karesi alınarak varyansa ve ardından kareköküyle standart sapmaya ulaşılır. Günlük veriyi yıllıklaştırmak için standart sapma, işlem günü sayısının (borsada genelde 252) kareköküyle çarpılır. Kullanılan veri aralığı değiştikçe sonuç da değişeceğinden, varlıkları kıyaslarken aynı zaman dilimi ve yöntem seçilmelidir.
Değişik Volatilite Türleri ve Sınıflandırması
Veri kaynağına ve döneme göre volatilite iki temel türe ayrılır:
Geçmiş Dönem Fiyat Oynaklığı (Tarihsel Volatilite)
Varlığın geçmiş dönemdeki fiyat veya getiri hareketlerinin standart sapmasıyla hesaplanır. Geçmiş veriye dayandığı için gelecekteki dalgalanma seviyesini garanti etmez.
Geleceğe Yönelik Beklenen Oynaklık (Zımni Volatilite)
Opsiyon fiyatlarından türetilir ve piyasanın gelecekteki dalgalanma beklentisini yansıtır. Beklenen oynaklığın artması opsiyon primlerini doğrudan etkiler.
Yüksek Oynaklık Koşulları ve Borsa İstanbul Tedbir Mekanizması
Yüksek volatilite hem yükseliş hem düşüş yönlü hızlı hareketler demektir; bu yüzden doğrudan yüksek kazanç anlamına gelmez. Haberler, ekonomik veriler, faiz kararları ve düşük likidite oynaklığı artırabilir. Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmanın getirdiği riskleri sınırlamak amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'ni (VBTS) uygular. VBTS kapsamında açığa satış/kredili işlem yasağı, brüt takas, tek fiyat ve emir kısıtlamaları getirilebilir. Bu tedbirler şirket hakkında olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme niteliği taşımaz.
Piyasa Korku Göstergesi: VIX Endeksi ve Yorumlanması
VIX, S&P 500 opsiyon fiyatlarından yararlanarak piyasanın önümüzdeki 30 güne ilişkin dalgalanma beklentisini ölçer. Yükselmesi beklenen oynaklığın arttığını, düşmesi ise azaldığını gösterir. VIX bir yön göstergesi değildir; yükselmesi borsanın kesin olarak düşeceği anlamına gelmez. Tarihsel olarak S&P 500 ile ters orantılı hareket etse de bu ilişki her zaman geçerli değildir. Benzer şekilde VIX ile altın arasında da doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmaz.
Oynaklık (Volatilite) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Volatilitenin yüksek veya düşük olması neyi ifade eder?
Volatilitenin yüksek olması fiyatların daha geniş aralıkta hızla değiştiğini gösterir; potansiyel kazanç ve kayıp marjını büyütür. Ayrıca, yüksek volatilite yön belirtmez, sadece fiyatın her iki yönde de geniş hareket edebileceğini gösterir. Düşük olmasıysa fiyatların dar bir bantta hareket ettiğini gösterir ancak gelecekte sert hareketler olmayacağını garanti etmez.
Volatilite ile finansal risk aynı kavramlar mıdır?
Hayır. Volatilite riskin bir boyutudur; toplam risk likidite, kredi, faiz ve kur gibi unsurları da içerir.
VIX Endeksi yükseldiğinde borsa kesin olarak düşer mi ya da altın fiyatları da artar mı?
Çoğunlukla ters hareket etseler de VIX'in yükselmesi borsanın kesin düşeceği anlamına gelmez; sadece beklenen oynaklığı ölçer. Altın fiyatları noktasında ise piyasa belirsizliğinde ikisi de yükselebilir fakat altını faiz, kur ve jeopolitik gibi birçok farklı etken belirler.
Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya kişisel finansal danışmanlık teşkil etmez. myMani, platformdaki bağlantılar üzerinden gerçekleştirilen başvurulardan komisyon/gelir elde edebilir. Nihai kredi/ürün kararı ve sözleşme şartları, ilgili banka ile kullanıcı arasındadır. Başvuru sonrası süreçlerden ve bankaların karar mekanizmalarından myMani sorumlu tutulamaz.