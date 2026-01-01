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İhtiyaç Kredisi 1,99%
Taşıt Kredisi 3,39%
Konut Kredisi 3,45%
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50.000 TL / 12 Ay Vade
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Faiz Oranı 1,99%
Vade 6 Ay
Toplam Tutar 50.000 TL
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Faiz Oranı 3,19%
Vade 24 Ay
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myMani

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İhtiyaç Kredisi 1.99%
Taşıt Kredisi 3.39%
Konut Kredisi 3.45%

Öne Çıkan Kredi Kartları

Akbank | Axess
Akbank
Yıllık Ödeme : 1.190,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Akbank Mobil’den Axess Troy'a başvurun, 25.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli avansınızı 3 ay vadeyle ücretsiz kullanın.
  • Axess'e şimdi başvuran Akbanklılar 10.000 TL'ye varan chip-para kazanıyorlar
  • Akbank Mobil’den Axess Troy'a başvurun, 25.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli avansınızı 3 ay vadeyle ücretsiz kullanın.
  • Axess'e şimdi başvuran Akbanklılar 10.000 TL'ye varan chip-para kazanıyorlar
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Garanti BBVA | Bonus
Garanti BBVA
Yıllık Ödeme : 1.101,00 Alışveriş Faizi : %3.25
Gecikme Faizi : %3.55 Nakit Avans Faizi : %4.25
  • Faizsiz 25.000 TL Fırsatı Bonus'a hemen başvurun, 25.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans fırsatından faydalanın! İlk kez Bonuslu olanlara özel!
  • Yapı market ve ısıtma-soğutmada 1.500 TL bonus!
  • Faizsiz 25.000 TL Fırsatı Bonus'a hemen başvurun, 25.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans fırsatından faydalanın! İlk kez Bonuslu olanlara özel!
  • Yapı market ve ısıtma-soğutmada 1.500 TL bonus!
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Enpara | Encard
Enpara
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • Encard Genç ile yapılan harcamalarda 500 TL’ye kadar iade bizden!
  • Ayın Enparalısı olduğunuz aylarda ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
  • Encard Genç ile yapılan harcamalarda 500 TL’ye kadar iade bizden!
  • Ayın Enparalısı olduğunuz aylarda ChatGPT ve Gemini üyelik ücretlerinizin 250 TL’si bizden!
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N Kolay | Banka Kartı
N Kolay
Yıllık Ödeme : 0,00 Alışveriş Faizi : %0.00
Gecikme Faizi : %0.00 Nakit Avans Faizi : %0.00
  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı!
  • Avantajlı kampanyalarıyla masrafsız N Kolay banka kartı!
  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı!
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myMani

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Bankalar düzenli olarak faiz indirimleri, taksit fırsatları ve özel kampanyalar sunmaktadır. Bu kampanyaları takip etmek ve doğru zamanda doğru ürünü seçmek, uzun vadede önemli tasarruflar sağlamanıza yardımcı olur. myMani olarak amacımız, finansal kararlarınızı verirken ihtiyacınız olan bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşmanızı sağlamaktır.

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