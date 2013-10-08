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İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi veya konut kredisi fark etmeksizin her kredi türü için bankaların öne çıkan tekliflerini bu sayfada bulabilirsiniz. Bazı bankalar belirli dönemlerde faizsiz veya düşük faizli kampanyalar düzenlerken, bazıları uzun vade seçenekleri veya ertelemeli ödeme imkanları sunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek için güncel kampanyaları takip etmeniz önemlidir.
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