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konut-kredisi Konut Kredisi Faiz Oranları

1.000.000 120 Ay Vade Konut Kredisi Teklifleri (23 Ekim 2026)

Faiz Oranı 3,15%
Aylık Taksit 32.281 TL
Toplam Ödeme 3.873.715 TL
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Faiz Oranı 3,20%
Aylık Taksit 32.748 TL
Toplam Ödeme 3.929.696 TL
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Faiz oranı Hayat Sigortalı kredi için hesaplanmış olup tüm müşteriler için geçerlidir.

Diğer Bankaların Kredi ve Finansmanları

Faiz Oranı 2,69%
Aylık Taksit 28.061 TL
Toplam Ödeme 3.367.284 TL
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Faiz Oranı 2,88%
Aylık Taksit 29.787 TL
Toplam Ödeme 3.574.437 TL
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Faiz Oranı 2,88%
Aylık Taksit 29.787 TL
Toplam Ödeme 3.574.437 TL
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Faiz Oranı 2,89%
Aylık Taksit 29.879 TL
Toplam Ödeme 3.585.427 TL
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Faiz Oranı 2,99%
Aylık Taksit 30.798 TL
Toplam Ödeme 3.695.717 TL
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Kâr Payı 3,04%
Aylık Taksit 31.260 TL
Toplam Ödeme 3.751.148 TL
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Faiz Oranı 3,09%
Aylık Taksit 31.723 TL
Toplam Ödeme 3.806.757 TL
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Faiz Oranı 3,19%
Aylık Taksit 32.654 TL
Toplam Ödeme 3.918.493 TL
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Faiz Oranı 3,21%
Aylık Taksit 32.841 TL
Toplam Ödeme 3.940.921 TL
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Faiz Oranı 3,25%
Aylık Taksit 33.215 TL
Toplam Ödeme 3.985.847 TL
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Garanti BBVA’dan Müşterilerine Özel Düşük Faizli Konut Kredisi Fırsatı!

Faiz Oranı 3,39%
Aylık Taksit 34.532 TL
Toplam Ödeme 4.143.853 TL
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Faiz Oranı 3,54%
Aylık Taksit 35.953 TL
Toplam Ödeme 4.314.364 TL
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Faiz Oranı 3,83%
Aylık Taksit 38.726 TL
Toplam Ödeme 4.647.106 TL
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Faiz Oranı 4,65%
Aylık Taksit 46.700 TL
Toplam Ödeme 5.603.954 TL
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Faiz Oranı 4,92%
Aylık Taksit 49.355 TL
Toplam Ödeme 5.922.613 TL
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Faiz Oranı 5,25%
Aylık Taksit 52.613 TL
Toplam Ödeme 6.313.565 TL
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Sıkça Sorulan Sorular

Konut kredisi nedir?

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Konut kredisi faiz oranını hangi faktörler belirler?

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