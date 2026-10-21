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tasit-kredisi Taşıt Kredisi Faiz Oranları

600.000 12 Ay Vade Taşıt Kredisi Teklifleri (21 Ekim 2026)

Faiz Oranı 3,45%
Aylık Taksit 65.743 TL
Toplam Ödeme 788.919 TL
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Faiz Oranı 3,79%
Aylık Taksit 67.417 TL
Toplam Ödeme 809.002 TL
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Kredi faiz oranı müşteri özellikleri, risklilik durumu, kredi tutarı, vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Faiz Oranı 3,39%
Aylık Taksit 65.450 TL
Toplam Ödeme 785.401 TL
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Diğer Bankaların Kredi ve Finansmanları

Faiz Oranı 3,44%
Aylık Taksit 65.694 TL
Toplam Ödeme 788.332 TL
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Faiz Oranı 3,44%
Aylık Taksit 65.694 TL
Toplam Ödeme 788.332 TL
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Faiz Oranı 3,69%
Aylık Taksit 66.922 TL
Toplam Ödeme 803.069 TL
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Faiz Oranı 3,84%
Aylık Taksit 67.665 TL
Toplam Ödeme 811.976 TL
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Faiz Oranı 3,91%
Aylık Taksit 68.013 TL
Toplam Ödeme 816.150 TL
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Faiz Oranı 4,14%
Aylık Taksit 69.161 TL
Toplam Ödeme 829.938 TL
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Faiz Oranı 4,29%
Aylık Taksit 69.916 TL
Toplam Ödeme 838.991 TL
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Faiz Oranı 4,46%
Aylık Taksit 70.776 TL
Toplam Ödeme 849.310 TL
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Faiz Oranı 5,30%
Aylık Taksit 75.099 TL
Toplam Ödeme 901.187 TL
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Faiz Oranı 5,33%
Aylık Taksit 75.256 TL
Toplam Ödeme 903.067 TL
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Sıkça Sorulan Sorular

Taşıt kredisi nedir ve nasıl çalışır?

Sıfır araç kredisi ile ikinci el araç kredisi arasındaki fark nedir?

Taşıt kredisi başvurusu için hangi belgeler istenir?

Taşıt kredisinde peşinat zorunlu mudur?

Taşıt kredisi kaç ay vadeyle kullanılabilir?

Araç yaşı kredi başvurusunu etkiler mi?