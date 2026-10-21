Taşıt kredisinde peşinat zorunlu mudur? +

Çoğu banka, araç bedelinin belirli bir yüzdesini peşinat olarak talep eder. Bu oran genellikle yüzde yirmi ile yüzde otuz arasında değişmektedir. Bazı kampanyalarda peşinatsız seçenekler de sunulabilir.