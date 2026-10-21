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tasit-kredisi Taşıt Kredisi Faiz Oranları

250.000 12 Ay Vade Taşıt Kredisi Teklifleri (21 Ekim 2026)

Faiz Oranı 3,45%
Aylık Taksit 27.393 TL
Toplam Ödeme 328.716 TL
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Faiz Oranı 3,79%
Aylık Taksit 28.090 TL
Toplam Ödeme 337.084 TL
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Kredi faiz oranı müşteri özellikleri, risklilik durumu, kredi tutarı, vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Faiz Oranı 3,39%
Aylık Taksit 27.271 TL
Toplam Ödeme 327.251 TL
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Diğer Bankaların Kredi ve Finansmanları

Kâr Payı 3,02%
Aylık Taksit 26.524 TL
Toplam Ödeme 318.286 TL
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Faiz Oranı 3,09%
Aylık Taksit 26.664 TL
Toplam Ödeme 319.972 TL
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Faiz Oranı 3,34%
Aylık Taksit 27.169 TL
Toplam Ödeme 326.032 TL
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Faiz Oranı 3,44%
Aylık Taksit 27.373 TL
Toplam Ödeme 328.472 TL
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Faiz Oranı 3,44%
Aylık Taksit 27.373 TL
Toplam Ödeme 328.472 TL
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Faiz Oranı 3,49%
Aylık Taksit 27.475 TL
Toplam Ödeme 329.695 TL
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Faiz Oranı 3,50%
Aylık Taksit 27.495 TL
Toplam Ödeme 329.940 TL
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Faiz Oranı 3,69%
Aylık Taksit 27.884 TL
Toplam Ödeme 334.612 TL
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Faiz Oranı 3,84%
Aylık Taksit 28.194 TL
Toplam Ödeme 338.324 TL
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Faiz Oranı 3,91%
Aylık Taksit 28.339 TL
Toplam Ödeme 340.063 TL
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Faiz Oranı 3,99%
Aylık Taksit 28.505 TL
Toplam Ödeme 342.055 TL
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Faiz Oranı 3,99%
Aylık Taksit 28.505 TL
Toplam Ödeme 342.055 TL
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Faiz Oranı 4,14%
Aylık Taksit 28.817 TL
Toplam Ödeme 345.807 TL
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Faiz Oranı 4,29%
Aylık Taksit 29.132 TL
Toplam Ödeme 349.580 TL
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Faiz Oranı 4,29%
Aylık Taksit 29.132 TL
Toplam Ödeme 349.580 TL
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Faiz Oranı 4,46%
Aylık Taksit 29.490 TL
Toplam Ödeme 353.879 TL
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Faiz Oranı 4,50%
Aylık Taksit 29.575 TL
Toplam Ödeme 354.894 TL
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Faiz Oranı 4,72%
Aylık Taksit 30.042 TL
Toplam Ödeme 360.504 TL
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Faiz Oranı 5,30%
Aylık Taksit 31.291 TL
Toplam Ödeme 375.495 TL
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Faiz Oranı 5,33%
Aylık Taksit 31.357 TL
Toplam Ödeme 376.278 TL
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Sıkça Sorulan Sorular

Taşıt kredisi nedir ve nasıl çalışır?

Sıfır araç kredisi ile ikinci el araç kredisi arasındaki fark nedir?

Taşıt kredisi başvurusu için hangi belgeler istenir?

Taşıt kredisinde peşinat zorunlu mudur?

Taşıt kredisi kaç ay vadeyle kullanılabilir?

Araç yaşı kredi başvurusunu etkiler mi?