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Vade 3 Ay
Toplam Tutar 100.000 TL

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Faiz Oranı 1,99%
Vade 6 Ay
Toplam Tutar 50.000 TL

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Vade 3-36 Ay
Toplam Tutar 300.000 TL
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Faiz Oranı 0%
Vade 3 Ay
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Faiz Oranı 3,19%
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Faiz Oranı 3,29%
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Avantajlı faiz oranları ilk defa Alternatif Bank müşterisi olan sigortalı ihtiyaç kredisi başvurularında geçerlidir.

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Faiz Oranı 3,37%
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Toplam Ödeme 200.558 TL
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Faiz Oranı 3,69%
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