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konut-kredisi Konut Kredisi Faiz Oranları

2.000.000 120 Ay Vade Konut Kredisi Teklifleri (29 Haziran 2026)

Faiz Oranı 2,89%
Aylık Taksit 59.757 TL
Toplam Ödeme 7.170.850 TL
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Faiz Oranı 3,25%
Aylık Taksit 66.431 TL
Toplam Ödeme 7.971.689 TL
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Garanti BBVA’dan Müşterilerine Özel Düşük Faizli Konut Kredisi Fırsatı!

Faiz Oranı 3,69%
Aylık Taksit 74.767 TL
Toplam Ödeme 8.972.002 TL
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Faiz oranı Hayat Sigortalı kredi için hesaplanmış olup tüm müşteriler için geçerlidir.

Diğer Bankaların Kredi ve Finansmanları

Faiz Oranı 2,59%
Aylık Taksit 54.326 TL
Toplam Ödeme 6.519.098 TL
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Faiz Oranı 2,95%
Aylık Taksit 60.858 TL
Toplam Ödeme 7.303.018 TL
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Faiz Oranı 2,95%
Aylık Taksit 60.858 TL
Toplam Ödeme 7.303.018 TL
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Faiz Oranı 2,99%
Aylık Taksit 61.595 TL
Toplam Ödeme 7.391.438 TL
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Kâr Payı 3,01%
Aylık Taksit 61.964 TL
Toplam Ödeme 7.435.738 TL
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Faiz Oranı 3,09%
Aylık Taksit 63.446 TL
Toplam Ödeme 7.613.515 TL
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Faiz Oranı 3,19%
Aylık Taksit 65.308 TL
Toplam Ödeme 7.836.982 TL
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Faiz Oranı 3,19%
Aylık Taksit 65.308 TL
Toplam Ödeme 7.836.982 TL
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Faiz Oranı 3,39%
Aylık Taksit 69.064 TL
Toplam Ödeme 8.287.709 TL
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Faiz Oranı 3,54%
Aylık Taksit 71.906 TL
Toplam Ödeme 8.628.730 TL
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Faiz Oranı 3,64%
Aylık Taksit 73.811 TL
Toplam Ödeme 8.857.343 TL
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Faiz Oranı 3,83%
Aylık Taksit 77.452 TL
Toplam Ödeme 9.294.204 TL
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Faiz Oranı 5,25%
Aylık Taksit 105.227 TL
Toplam Ödeme 12.627.205 TL
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Faiz Oranı 5,47%
Aylık Taksit 109.584 TL
Toplam Ödeme 13.150.052 TL
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Finans Haberleri

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