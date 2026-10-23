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konut-kredisi Konut Kredisi Faiz Oranları

1.000.000 60 Ay Vade Konut Kredisi Teklifleri (23 Ekim 2026)

Faiz Oranı 3,40%
Aylık Taksit 39.284 TL
Toplam Ödeme 2.357.057 TL
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Faiz Oranı 3,30%
Aylık Taksit 38.486 TL
Toplam Ödeme 2.309.184 TL
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Faiz oranı Hayat Sigortalı kredi için hesaplanmış olup tüm müşteriler için geçerlidir.

Diğer Bankaların Kredi ve Finansmanları

Faiz Oranı 2,69%
Aylık Taksit 33.768 TL
Toplam Ödeme 2.026.063 TL
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Faiz Oranı 2,88%
Aylık Taksit 35.209 TL
Toplam Ödeme 2.112.547 TL
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Faiz Oranı 2,89%
Aylık Taksit 35.286 TL
Toplam Ödeme 2.117.143 TL
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Faiz Oranı 2,96%
Aylık Taksit 35.824 TL
Toplam Ödeme 2.149.432 TL
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Faiz Oranı 2,99%
Aylık Taksit 36.056 TL
Toplam Ödeme 2.163.335 TL
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Kâr Payı 3,04%
Aylık Taksit 36.443 TL
Toplam Ödeme 2.186.590 TL
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Faiz Oranı 3,09%
Aylık Taksit 36.833 TL
Toplam Ödeme 2.209.951 TL
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Faiz Oranı 3,19%
Aylık Taksit 37.616 TL
Toplam Ödeme 2.256.982 TL
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Faiz Oranı 3,21%
Aylık Taksit 37.774 TL
Toplam Ödeme 2.266.438 TL
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Faiz Oranı 3,25%
Aylık Taksit 38.090 TL
Toplam Ödeme 2.285.396 TL
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Garanti BBVA’dan Müşterilerine Özel Düşük Faizli Konut Kredisi Fırsatı!

Faiz Oranı 3,29%
Aylık Taksit 38.407 TL
Toplam Ödeme 2.304.419 TL
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Faiz Oranı 3,49%
Aylık Taksit 40.008 TL
Toplam Ödeme 2.400.474 TL
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Faiz Oranı 3,83%
Aylık Taksit 42.787 TL
Toplam Ödeme 2.567.210 TL
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Faiz Oranı 4,00%
Aylık Taksit 44.202 TL
Toplam Ödeme 2.652.110 TL
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Faiz Oranı 4,65%
Aylık Taksit 49.754 TL
Toplam Ödeme 2.985.268 TL
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Faiz Oranı 5,01%
Aylık Taksit 52.917 TL
Toplam Ödeme 3.175.006 TL
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Faiz Oranı 5,25%
Aylık Taksit 55.055 TL
Toplam Ödeme 3.303.330 TL
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Sıkça Sorulan Sorular

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Konut kredisi faiz oranını hangi faktörler belirler?

Ekspertiz raporu neden gereklidir?