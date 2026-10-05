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Satışlar Düşerken Etiketler Neden Artıyor? Fırsat Enflasyonu (Greedflasyon) Gerçeği

Greedflasyon kavramı, geleneksel ekonomi kurallarının aksine tüketicilerin alım gücünün ve talebin azaldığı dönemlerde dahi fiyatların yüksek seyretmeye devam etmesini açıklayan modern bir olgudur. Şirketlerin maliyet artışlarını bahaneye dönüştürerek kar marjlarını artırmasıyla ortaya çıkan greedflasyon kavramını, piyasaya ve tüketiciye etkileri neler gelin birlikte göz atalım!

Satışlar Düşerken Etiketler Neden Artıyor? Fırsat Enflasyonu (Greedflasyon) Gerçeği
SO

Sultan Oğuz / Özel

Son Güncelleme: 05.10.2026 15:45

Ekonomi kuramlarına göre bir mal veya hizmete talep azaldığında fiyatların da gevşemesi beklenir. Ancak günümüzde alım gücünün düşmesine ve satışların yavaşlamasına rağmen etiketlerdeki yükseliş hız kesmiyor. Son dönemde sıkça gündeme gelen greedflasyon, geleneksel arz-talep dengesini bozan ve doğrudan firmaların kâr odaklı fiyat politikalarından kaynaklanan bir tabloyu ifade ediyor. Hadi, greedflasyon hakkında öne çıkan detayları ele aldığımız yazımızı daha yakından inceleyelim!

Greedflasyon (Açgözlülük Enflasyonu) Nedir?

Pandemi sonrası süreçte küresel piyasalarda sıklıkla gündeme gelen greedflasyon (fırsatçılık enflasyonu), firmaların maliyet artışlarını bahane ederek ya da kriz ortamlarını fırsata çevirerek ürün fiyatlarını kar marjlarını büyütecek şekilde artırmasıdır. Klasik enflasyon anlayışında fiyatlar arz-talep dengesizliği veya hammadde maliyetleri nedeniyle yükselirken, greedflasyon daha çok firmaların karlarını en üst seviyeye çıkarma çabasından kaynaklanır. 

Tüketim Azalmasına Rağmen Etiket Fiyatları Neden Düşmüyor?

Normal şartlarda talebin gerilediği piyasalarda fiyatların da düşmesi beklenir. Ancak greedflasyonun etkili olduğu pazarlarda etiketler yüksek kalmaya devam eder. Bunun ana sebepleri şunlardır: 

  • Şirketler, yüksek enflasyonun oluşturduğu fiyat belirsizliğini fırsata çevirip zam oranlarını maliyetlerinin üzerine çıkarır.
  • Genel zam dalgası nedeniyle alıcılar her fiyat artışını normal karşılamaya başlar ve fiyatları sorgulamayı bırakır.
  • Etiket bir kez yükseldiğinde, talep düşse bile firmalar kârlarından ödün vermemek adına indirime gitmeye yanaşmaz.

Fiyat, Gramaj ve Kalite Oyunu: Greedflasyon, Shrinkflasyon ve Skimpflasyon Arasındaki Farklar

Günün piyasa koşullarında tüketicinin cebini olumsuz etkileyen üç farklı yaklaşım bulunmaktadır:

Kavram Uygulama Biçimi Tüketiciye Etkisi
Greedflasyon Ürünün kalitesi ve gramajı aynı kalır, doğrudan fahiş zam yapılır. Doğrudan yüksek fiyat yükü.
Shrinkflasyon Fiyat değişmez ya da az artar; fakat ambalajdaki miktar azaltılır. Aynı paraya daha az ürün alma.
Skimpflasyon Fiyat aynı tutulur ancak kullanılan malzemenin veya hizmetin kalitesi düşürülür. Aynı fiyata daha kalitesiz mal/hizmet alma.

 

Greedflasyonun Bireylere ve Ekonomiye Etkileri Nelerdir?

Greedflasyon hem bireysel hem de genel ekonomik dengeye zarar verir. Tüketici cephesinde alım gücünün düşmesine, hissedilen enflasyonun resmi verilerin üzerine çıkmasına, gelir adaletsizliğinin derinleşmesine ve günlük harcamaları karşılamak adına kredi kullanımının artmasına sebep olur. Makroekonomik açıdan ise enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının politikalarının etkisini zayıflatır ve piyasada firmalar ile tüketiciler arasındaki güven bağını zedeler.

Greedflasyon Nasıl Biter?

Greedflasyonun kendiliğinden sona ermesi serbest piyasa koşullarında oldukça güçtür. Sürecin tersine dönmesi için piyasaya yeni aktörlerin girmesiyle rekabetin artması, hammadde maliyetlerinin gerilemesi, kamu denetimlerinin sıkılaştırılması ve tüketicilerin fiyatlama politikalarına karşı ortak tepki geliştirmesi gerekir. Piyasada kontrolden çıkan bu pricing mantığının önüne geçilmesi için bazı adımlar öne çıkar:

  1. Tüketici Bilincinin Artması: Fahiş fiyat uygulayan markalardan alışverişi kesmek, alternatif ürünlere yönelmek ve tepki göstermek firmaları indirime zorlar.
  2. Etkin Denetim ve Yaptırımlar: Fiyatlama davranışlarının rekabet kurulları ve ilgili kamu kurumları tarafından sıkı şekilde denetlenmesi gerekir.
  3. Rekabetin Desteklenmesi: Piyasaya yeni üreticilerin girmesi ve şeffaflığın artırılması, fiyatların yeniden dengelenmesini sağlar.
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