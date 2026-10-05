Satışlar Düşerken Etiketler Neden Artıyor? Fırsat Enflasyonu (Greedflasyon) Gerçeği

Pandemi sonrası süreçte küresel piyasalarda sıklıkla gündeme gelen greedflasyon (fırsatçılık enflasyonu), firmaların maliyet artışlarını bahane ederek ya da kriz ortamlarını fırsata çevirerek ürün fiyatlarını kar marjlarını büyütecek şekilde artırmasıdır. Klasik enflasyon anlayışında fiyatlar arz-talep dengesizliği veya hammadde maliyetleri nedeniyle yükselirken, greedflasyon daha çok firmaların karlarını en üst seviyeye çıkarma çabasından kaynaklanır.
Normal şartlarda talebin gerilediği piyasalarda fiyatların da düşmesi beklenir. Ancak greedflasyonun etkili olduğu pazarlarda etiketler yüksek kalmaya devam eder. Bunun ana sebepleri şunlardır:
|Kavram
|Uygulama Biçimi
|Tüketiciye Etkisi
|Greedflasyon
|Ürünün kalitesi ve gramajı aynı kalır, doğrudan fahiş zam yapılır.
|Doğrudan yüksek fiyat yükü.
|Shrinkflasyon
|Fiyat değişmez ya da az artar; fakat ambalajdaki miktar azaltılır.
|Aynı paraya daha az ürün alma.
|Skimpflasyon
|Fiyat aynı tutulur ancak kullanılan malzemenin veya hizmetin kalitesi düşürülür.
|Aynı fiyata daha kalitesiz mal/hizmet alma.
Greedflasyon hem bireysel hem de genel ekonomik dengeye zarar verir. Tüketici cephesinde alım gücünün düşmesine, hissedilen enflasyonun resmi verilerin üzerine çıkmasına, gelir adaletsizliğinin derinleşmesine ve günlük harcamaları karşılamak adına kredi kullanımının artmasına sebep olur. Makroekonomik açıdan ise enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının politikalarının etkisini zayıflatır ve piyasada firmalar ile tüketiciler arasındaki güven bağını zedeler.
Greedflasyonun kendiliğinden sona ermesi serbest piyasa koşullarında oldukça güçtür. Sürecin tersine dönmesi için piyasaya yeni aktörlerin girmesiyle rekabetin artması, hammadde maliyetlerinin gerilemesi, kamu denetimlerinin sıkılaştırılması ve tüketicilerin fiyatlama politikalarına karşı ortak tepki geliştirmesi gerekir. Piyasada kontrolden çıkan bu pricing mantığının önüne geçilmesi için bazı adımlar öne çıkar:
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