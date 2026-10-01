Bedelli Askerlik İçin Kredi Nasıl Alınır? Bankalar, Başvuru ve Ödeme Süreci

Bedelli Askerlik Başvurusunda Kredi Süreci Nasıl İşler?
Özel bir bedelli askerlik kredisi başlığı altında ayrı bir kredi türü bulunmamaktadır. Bedelli ödemenizi finanse edebilmek için bankaların genel ihtiyaç kredisi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Kredi başvurularınızda bankaların dikkat ettiği başlıca unsurlar şunlardır:
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Resmi olarak belgelenebilen gelir durumunuz
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Findeks kredi notunuz ve kurum içi finansal skorunuz
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Mevcut banka borçlarınız ve kredi kartı limitleriniz
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Geçmiş ödeme disiplininiz
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Talep ettiğiniz kredi miktarı
Kredi onayında BDDK tarafından konulmuş kesin bir kredi notu alt sınırı ya da çalışma süresi şartı yoktur. Bankalar değerlendirmeyi kendi iç risk politikaları çerçevesinde yapar ancak BDDK'nın belirlediği genel vade sınırlarına uymak zorundadırlar.
Bedelli Askerlik Kredisi ve Başvuru Koşulları Nelerdir?
Çekeceğiniz kredi standart bir ihtiyaç kredisi statüsünde olduğu için BDDK'nın belirlediği genel vade kısıtlamalarına tabi olur. Güncel mevzuata göre uygulanan azami vade süreleri şöyledir:
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125.000 TL ve altındaki tutarlar: En fazla 36 ay vade
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125.000 TL - 250.000 TL arası tutarlar: En fazla 24 ay vade
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250.000 TL üzerindeki tutarlar: En fazla 12 ay vade
Bedelli askerlik tutarının tamamını (472.653,60 TL) krediyle ödemek isterseniz, limit 250.000 TL'yi aştığı için alabileceğiniz en uzun vade 12 aydır. Aynı şekilde tutarın bir kısmını peşin ödeyip kalan 250.000 TL üzerindeki bir miktar için kredi çekseniz bile 12 ay sınırı geçerlidir. Vadeyi 24 aya çıkarmak isterseniz, çekeceğiniz kredi tutarını 250.000 TL veya altına düşürmeniz gerekir.
Askerlik kredisi veren bankalar hangileri?
Bedelli ödemesi için ihtiyaç kredisi veren tüm özel ve kamu bankalarına başvurabilirsiniz. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, QNB ve ING gibi finans kurumları ihtiyaç kredisi sağlayan başlıca bankalardır.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kurumlar ödemeyi doğrudan bedelli askerlik hesabına kabul edebilirken; özel bankalardan çekeceğiniz krediyi önce kendi hesabınıza aktarıp ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) anlaşmalı tahsilat kanallarına transfer edebilirsiniz.
Bankalar arasında seçim yaparken yalnızca faiz oranına değil, masraflar dahil toplam geri ödeme tutarına ve aylık taksit yükünüze bakmanız faydalı olacaktır. Ayrıca bankaların yeni müşterilere sunduğu kısa vadeli faizsiz kredi veya taksitli nakit avans fırsatlarını da değerlendirebilirsiniz.
Bedelli askerlik ücreti kredi kartı ile ödenir mi?
MSB, bedelli askerlik ödemelerini doğrudan kredi kartı ile kabul etmemektedir. Ödemelerin yetkili bankalara peşin olarak yatırılması şarttır.
Kredi kartınızın nakit avans veya taksitli nakit avans imkanını kullanarak parayı hesabınıza aktarabilir ve ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda devlete karşı peşin ödeme yapılmış olur, siz borcunuzu kart kanalıyla bankanıza taksitler halinde ödersiniz. Ancak nakit avans faiz oranları genellikle yüksek olabileceğinden, ihtiyaç kredisi maliyetleri ile karşılaştırma yapmanız tavsiye edilir.
Bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir?
Başvuru ve ödeme süreciniz şu adımlarla ilerler:
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Askerlik durumunuza uygun şekilde sağlık ve yoklama süreçlerinizi tamamlayın.
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Yoklama kaçağı veya bakaya durumunuz yoksa başvurunuzu e-Devlet veya askerlik şubesinden yapın.
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Başvurunuz onaylandıktan sonra sistemde ödemeniz gereken net tutar oluşturulur.
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Belirlenen tutarı başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yetkili banka şubelerinden peşin olarak yatırın.
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Ödeme tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden askerlik durum belgenizi kontrol edin.
Bedelli askerlik ödemelerini kabul eden yetkili bankalar şunlardır:
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Ziraat Bankası
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Halkbank
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VakıfBank
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Ziraat Katılım Bankası
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Vakıf Katılım Bankası
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Emlak Katılım Bankası
Ayrıca ödemeler defterdarlıklar ve mal müdürlükleri üzerinden de T.C. kimlik numarası beyan edilerek peşin olarak yapılabilir. Ödemeyi başvuru tarihinizden itibaren iki ay içinde tamamlamazsanız hakkınız iptal olur. İki aylık sürenizin yeni zam dönemine (Ocak veya Temmuz) sarkması halinde ödeyeceğiniz tutar yeni katsayılar üzerinden yeniden hesaplanır.