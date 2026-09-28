Kredi Kartındaki Numaralar Ne Anlama Gelir?

Dünya genelinde her gün milyarlarca finansal işlem, avuç içine sığan küçük plastik kartlar aracılığıyla gerçekleşir. İnternetten alışveriş yaparken birkaç saniyede tuşladığımız numaralar ya da kasada pos cihazına okuttuğumuz çipler, arkalarında kusursuz çalışan uluslararası bir ağ barındırır. Pek çoğumuz bu kartları her gün kullansak da üzerindeki sembollerin, renkli logoların ve rakam bloklarının ne anlama geldiğini pek düşünmeyiz. Oysa kredi kartının üzerindeki en ufak bir harf veya rakam bile tesadüf değildir. İşte, ön yüzünden arka yüzüne, çiplerinden uluslararası kodlarına kadar kredi kartı üzerindeki tüm ögelerin anlamı...

Kredi Kartı Üzerindeki Numaralar ve Anlamları

1. Ön Yüzdeki 16 Haneli Kart Numarası (PAN)

Kartın ön yüzünde yer alan ve "Primary Account Number" (Birincil Hesap Numarası) olarak bilinen bu dizi, kartınızın küresel finans sistemindeki kimlik numarasıdır. Genellikle 16 haneden oluşur ve 4 ana alt gruptan meydana gelir.

İlk Hane: Ana Sektör Tanımlayıcısı (MII) Kart numarasının ilk rakamı "Major Industry Identifier" (MII) olarak adlandırılır. Kartı düzenleyen kurumun hangi sektöre ait olduğunu gösterir: 1 - 2: Havayolları 3: Seyahat, eğlence ve seyahat kartları 4: Bankacılık ve Finans (Visa) 5: Bankacılık ve Finans (Mastercard) 6: Ticari kartlar ve bankaların kartları 7: Petrol şirketleri 8: Telekomünikasyon ve sağlık 9: Ulusal düzenleyiciler

İlk 6 veya 8 Hane: Banka Tanımlama Numarası (BIN / IIN) "Bank Identification Number" (BIN) veya "Issuer Identification Number" (IIN) olarak bilinen bu blok, kartın hangi banka veya ödeme kuruluşu tarafından basıldığını gösterir. Ayrıca kartın türü (kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart) ve segmenti (Classic, Gold, Platinum, Black) bu kod sayesinde ödeme sistemleri tarafından anında tanınır.

Ortadaki Rakamlar: Bireysel Müşteri Hesap Numarası BIN kodundan sonra gelen ve genellikle 9. ile 15. haneler arasında yer alan rakamlar, bankanın kendi sisteminde müşterisine ve ilgili kart hesabına atadığı benzersiz numaradır.

Son Hane: Kontrol Hanesi (Check Digit) Kart numarasının en sonundaki rakam, Luhn Algoritması (Mod 10) adı verilen matematiksel bir formülle hesaplanır. Bu rakam, kart numarasının elle girilirken hatalı yazılıp yazılmadığını veya sahte olup olmadığını anında tespit etmeye yarar.

2. Kartın Son Kullanma Tarihi

Ön veya arka yüzde AY/YIL (örneğin 11/29 ) formatında basılan bu bilgi, kartın geçerlilik süresini ifade eder.

Plastik ve Çip Ömrü: Kartın fiziki yapısı, manyetik şeridi ve çip mekanizması zamanla yıpranır.

Güvenlik Yenilemesi: Bankalar, 3 ila 5 yılda bir kartları yenileyerek değişen güvenlik teknolojilerini (örneğin yeni şifreleme protokolleri) müşterilerine sunar.

Geçerlilik Sonu: Kart, belirtilen ayın son gününün gece yarısına kadar geçerliliğini korur.

3. Güvenlik Kodu (CVV / CVC)

Kartın genellikle arka yüzündeki imza bandının üzerinde yer alan 3 haneli (American Express kartlarda ön yüzde ve 4 haneli) koddur.

CVV (Card Verification Value) / CVC (Card Validation Code): İnternet veya telefon üzerinden yapılan "kartın fiziken bulunmadığı" (CNP - Card Not Present) alışverişlerde kartın gerçekten sahibinin elinde olduğunu doğrulamak için kullanılır.

Bu kod, kartın manyetik şeridinde veya çipinde depolanmaz ve banka veri tabanlarında açık halde saklanması yasaktır. Bu sayede fiziki kart sizde kaldığı sürece dijital dolandırıcılıklara karşı ek bir koruma kalkanı oluşturur.

4. İsim ve Soyisim

Kart sahibinin adı ve soyadı, kart üzerindeki tüm finansal işlemlerin yasal sorumlusunu gösterir. Temassız veya şifreli işlemlerde doğrudan kontrol edilmese de, kimlik doğrulaması gerektiren durumlarda ve bazı uluslararası çevrimiçi alışverişlerde güvenlik adımı olarak eşleştirilir.

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