ON DİJİTAL - %3.19 FAİZLİ 600.000 TL

Kampanya koşulları

Tablodaki faiz oranları; belirtilen tutar, sigortalı kullanım, KKB aralığı, vade vb. kriterlere göre yeni ON’lu olacak bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kullandırılacak tüketici kredileri için geçerlidir. %3,19 Kampanyalı faiz oranı tüm yeni müşteriler için 600.000 TL’ye kadar geçerlidir.

Tablolarda yer alan maliyet oranları, sigorta hariç tüm masrafları (faiz, kredi tahsis ücreti, vergi, fon) kapsamaktadır. Banka, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak belirtilen şartları, kampanya süresini, faiz oranlarını ve hizmet komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. Yukarıda sayılan avantajlardan yararlanıp yararlanamayacağınız bananın takdirindedir.

Aylık Akdi Faiz Oranı; vade, tutar, sigorta seçimi ve Findeks Kredi Notu’nuza göre değişiklik gösterir. Örnek hesaplamalar; talebe bağlı cep telefonu + işsizlikli hayat sigortalı krediler için 6 ay vadede %3,19, 12 ay vadede %3,19, 24 ay vadede %3,19 ve 36 ay vadede %3,19 faiz oranına göre yapılmaktadır. Bankada cep telefonu sigortanız mevcutsa diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonu sigortalı krediniz bulunuyorsa cep telefonu kredisi kampanyalardan ikinci kez faydalanamazsınız.