ON DİJİTAL - %3.19 FAİZLİ 600.000 TL

Kampanya koşulları
Tablodaki faiz oranları; belirtilen tutar, sigortalı kullanım, KKB aralığı, vade vb. kriterlere göre yeni ON’lu olacak bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kullandırılacak tüketici kredileri için geçerlidir. %3,19 Kampanyalı faiz oranı tüm yeni müşteriler için 600.000 TL’ye kadar geçerlidir.
Tablolarda yer alan maliyet oranları, sigorta hariç tüm masrafları (faiz, kredi tahsis ücreti, vergi, fon) kapsamaktadır. Banka, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak belirtilen şartları, kampanya süresini, faiz oranlarını ve hizmet komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. Yukarıda sayılan avantajlardan yararlanıp yararlanamayacağınız bananın takdirindedir.
Aylık Akdi Faiz Oranı; vade, tutar, sigorta seçimi ve Findeks Kredi Notu’nuza göre değişiklik gösterir. Örnek hesaplamalar; talebe bağlı cep telefonu + işsizlikli hayat sigortalı krediler için 6 ay vadede %3,19, 12 ay vadede %3,19, 24 ay vadede %3,19 ve 36 ay vadede %3,19 faiz oranına göre yapılmaktadır. Bankada cep telefonu sigortanız mevcutsa diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonu sigortalı krediniz bulunuyorsa cep telefonu kredisi kampanyalardan ikinci kez faydalanamazsınız.
Hayat sigortası ve işsizlik sigortalarına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, yaşınız ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir. Prim tutarı, kredi başvurunuz sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dahil edilmemiştir. Belirtilen örnek sigorta primi, 38 yaşındaki erkek müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmış olup kişiden kişiye değişebilir. Bankada cep telefonu sigortanız mevcutsa diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonu sigortalı krediniz bulunuyorsa cep telefonu kredisi kampanyalardan ikinci kez faydalanamazsınız.
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İçerik panelden eklenebilir.
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