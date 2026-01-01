ON DİJİTAL - %3.19 FAİZLİ 400.000 TL

Örnek hesaplama, 3 ay ertelemeli + 21 ay toplam 24 ay vadede geçerli olarak talebe bağlı cep telefonu + işsizlikli hayat sigortalı krediler için %3,19 faiz oranına göre yapılmıştır. Hayat sigortası ve işsizlik sigortalarına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, müşterinin yaşına ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir. Kredi başvurusu sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dahil edilmemiştir. Belirtilen sigorta ücreti 38 yaş erkek müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmış olup kişiye göre değişebilir. Kampanya 31.10.2026 23:59 tarihine kadar geçerlidir. Bankada cep telefonu sigortası mevcut olan müşteriler, diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirler. Cep telefonu sigortalı kredisi olan müşteriler, 2. kez cep telefon kredisi kampanyalarından faydalanamayacaklardır.