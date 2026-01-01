ING - %1.69 FAİZLİ 50.000 TL

Turuncu Hesap Kullanım Koşulları

Turuncu Ekstra Programı'na katılarak ve seçili yatırım fonlarında birikimlerinizi değerlendirerek 90 günlük Hoş Geldin Dönemi'nizi 150 güne kadar uzatabilirsiniz.

İlk kez ING Mobil üzerinden müşteri olan ve Turuncu Hesap açanlar %43’e varan faiz oranı avantajından yararlanır.

İhtiyaç Kredisi Kampanya Koşulları

İlk kez ING’li olanlara %1,69'dan başlayan faiz ile ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilmek için, müşterilerin son 14 gün içinde ING’li olmaları gerekir.

Yeni ING'lilerin 25.000 TL'ye kadar olan kredi kullanımlarında faiz oranı %1,69'dan başlayan faiz ile oranından, 25.000 TL üzerinde ise %2,99’dan başlar.

Mevcut ING’liler de %3,48'den başlayan faiz oranı ile tüketici kredisi kullanabilir.

İhtiyaç kredisi kampanyaları 3-36 ay vadede, aylık akdi faiz oranları %1,69'dan başlayan faiz ile %8,99 arasında olacak şekilde belirlenir ve ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.

Kredi başvurusu esnasında 3 ay erteleme teklifi çıkan müşteriler erteleme seçeneğinden faydalanabilir. 36 ay vade seçeneğinde, erteleme hakkı tanımlanmışsa ödeme planı 33 ay üzerinden oluşturulur.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de sözleşme faizi değişmeyecek olup %0,99'dan başlar.

Belirtilen Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de yansıyan faiz oranı, kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında geçerli olur.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de sözleşme faiz oranının kampanya faiz oranından yüksek olması halinde, sözleşme faiz oranı geçerli olur.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi ve indirim özelliği, Avantajlı yansıyan faiz oranları, ilk kredi kullanımı için yansır. Kampanya süresi boyunca diğer kredi kullandırımlarında yansıyacak Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi faiz oranı %2,99'dan başlar ve vadeye göre değişmektedir.

ING Kredi Noktası’ndan yapılan alışverişler için kullanılan kredilerde başka koşullar geçerli olur.

Mevcut müşteri ve Turuncu Ekstra taksit ödemelerinde indirim özellikli ihtiyaç kredisi kampanya faiz oranları sadece Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olur. Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınır.

ING'liler, ing.com.tr “Hemen Başvur” adımından ve ING Mobil’den kredilerini anında kullanabilir.

Yeni müşterilere özel %1,69'dan başlayan faiz ile faizli kampanya 31.10.2026 tarihine kadar geçerlidir.