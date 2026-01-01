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İhtiyaç Kredisi 1,99%
Taşıt Kredisi 3,39%
Konut Kredisi 3,45%
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  3. ING - %1.69 FAİZLİ 50.000 TL

ING - %1.69 FAİZLİ 50.000 TL

Kampanyayı sunan banka ING
Anapara 50.000,00 TL
Toplam Faiz 246,75 TL
Tahsis Ücreti 0,00 TL
Faiz Oranı %1,69
Toplam Faiz 246,75 TL
Aylık Taksit 8.374,46 TL
Toplam Ödeme 50.246,75 TL
Yıllık Maliyet Oranı
Tahsis Ücreti 0,00 TL

Turuncu Hesap Kullanım Koşulları

  • İlk kez ING Mobil üzerinden müşteri olan ve Turuncu Hesap açanlar %43’e varan faiz oranı avantajından yararlanır.

  • Mevcut müşterilerden ilk kez Turuncu Hesap açanlar içinse güncel Hoş Geldin Faizi %38'dir.

  • Turuncu Ekstra Programı'na katılarak ve seçili yatırım fonlarında birikimlerinizi değerlendirerek 90 günlük Hoş Geldin Dönemi'nizi 150 güne kadar uzatabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Kampanya Koşulları

  • İlk kez ING’li olanlara %1,69'dan başlayan faiz ile ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilmek için, müşterilerin son 14 gün içinde ING’li olmaları gerekir.

  • Yeni ING'lilerin 25.000 TL'ye kadar olan kredi kullanımlarında faiz oranı %1,69'dan başlayan faiz ile oranından, 25.000 TL üzerinde ise %2,99’dan başlar.

  • Mevcut ING’liler de %3,48'den başlayan faiz oranı ile tüketici kredisi kullanabilir.

  • İhtiyaç kredisi kampanyaları 3-36 ay vadede, aylık akdi faiz oranları %1,69'dan başlayan faiz ile %8,99 arasında olacak şekilde belirlenir ve ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.

  • Kredi başvurusu esnasında 3 ay erteleme teklifi çıkan müşteriler erteleme seçeneğinden faydalanabilir. 36 ay vade seçeneğinde, erteleme hakkı tanımlanmışsa ödeme planı 33 ay üzerinden oluşturulur.

  • Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de sözleşme faizi değişmeyecek olup %0,99'dan başlar.

  • Belirtilen Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de yansıyan faiz oranı, kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında geçerli olur.

  • Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de sözleşme faiz oranının kampanya faiz oranından yüksek olması halinde, sözleşme faiz oranı geçerli olur.

  • Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi ve indirim özelliği,

    • Avantajlı yansıyan faiz oranları, ilk kredi kullanımı için yansır. Kampanya süresi boyunca diğer kredi kullandırımlarında yansıyacak Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi faiz oranı %2,99'dan başlar ve vadeye göre değişmektedir.

    • ING Kredi Noktası’ndan yapılan alışverişler için kullanılan kredilerde başka koşullar geçerli olur.

  • Mevcut müşteri ve Turuncu Ekstra taksit ödemelerinde indirim özellikli ihtiyaç kredisi kampanya faiz oranları sadece Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olur. Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınır.

  • ING'liler, ing.com.tr “Hemen Başvur” adımından ve ING Mobil’den kredilerini anında kullanabilir.

  • Yeni müşterilere özel %1,69'dan başlayan faiz ile faizli kampanya 31.10.2026 tarihine kadar geçerlidir.

  • ING kampanya koşullarını değiştirme, kampanyayı sonlandırma, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir.