Beklenmedik bir masrafı karşılamak, evde eksik kalan bir eşyayı almak ya da kısa vadeli nakit ihtiyacını uygun koşullarla çözmek isteyenler için güncel fırsat Enpara'dan! Yeni müşterilere özel %1,99 faiz oranıyla 50.000 TL'ye varan kredi kampanyası, düşük maliyetli finansman arayanların dikkatini çekiyor. Peki kampanyaya kimler başvurabiliyor, şartlar neler ve geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? İşte merak edilenler...
Beklenmedik bir masrafı karşılamak, evde eksik kalan bir eşyayı almak ya da kısa vadeli nakit ihtiyacını uygun koşullarla çözmek isteyenler için güncel fırsat Enpara'dan! Yeni müşterilere özel %1,99 faiz oranıyla 50.000 TL'ye varan kredi kampanyası, düşük maliyetli finansman arayanların dikkatini çekiyor. Peki kampanyaya kimler başvurabiliyor, şartlar neler ve geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? İşte merak edilenler...
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İlk kez Enparalı olacak kullanıcılar için geçerli olan bu tekliften faydalanmak isterseniz başvuru sürecinizi hemen şimdi başlatabilirsiniz. Buraya tıklayarak başvuru formundaki T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve Doğum Tarihi bilgilerinizi girip devam ederek gerekli diğer aşamaları tamamlayabilir, yapılan ön değerlendirmenin ardından size özel faiz oranı, vade ve tutar seçeneklerini görüntüleyebilir, kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.
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