NKOLAY - %3.39 FAİZLİ 1.000.000 TL

%3,39 faizli 12 ay vadeli 1.000.000 TL kredinin aylık maliyeti %4,51; yıllık maliyeti %69,74’dür. Banka, kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Faiz oranı %3,39’dan başlar; kullanılacak tutara, vadeye ve müşteri skoruna göre değişebilir.
Kredi üst limiti 1.000.000 TL’dir.
Kredi tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %15 BSMV içermektedir.
Sigorta zorunlu değildir; ancak sigortalı kredi tercih edilirse faiz oranı ve taksitler daha düşük olur.
Başvuru sonucu bankanın kredi politikalarına göre değerlendirilir (kredi notu, gelir durumu, mevcut borçlar vb. kriterler dikkate alınır).
Onaylanan kredi, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra anında hesaba yatırılır.
Banka, kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Detaylı bilgi nkolay.com'da.
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