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İhtiyaç Kredisi 1,99%
Taşıt Kredisi 3,39%
Konut Kredisi 3,45%
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  3. NKOLAY - %3.39 FAİZLİ 1.000.000 TL

NKOLAY - %3.39 FAİZLİ 1.000.000 TL

Kampanyayı sunan banka Aktif Yatırım Bankası
Anapara 1.000.000,00 TL
Toplam Faiz 18.457,47 TL
Tahsis Ücreti 0,00 TL
Faiz Oranı %3,39
Toplam Faiz 18.457,47 TL
Aylık Taksit 84.871,46 TL
Toplam Ödeme 1.018.457,47 TL
Yıllık Maliyet Oranı
Tahsis Ücreti 0,00 TL

  • %3,39 faizli 12 ay vadeli 1.000.000 TL kredinin aylık maliyeti %4,51; yıllık maliyeti %69,74’dür. Banka, kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  • Faiz oranı %3,39’dan başlar; kullanılacak tutara, vadeye ve müşteri skoruna göre değişebilir.

  • Kredi üst limiti 1.000.000 TL’dir.

  • Kredi tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %15 BSMV içermektedir.

  • Sigorta zorunlu değildir; ancak sigortalı kredi tercih edilirse faiz oranı ve taksitler daha düşük olur.

  • Başvuru sonucu bankanın kredi politikalarına göre değerlendirilir (kredi notu, gelir durumu, mevcut borçlar vb. kriterler dikkate alınır).

  • Onaylanan kredi, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra anında hesaba yatırılır.

  • Banka, kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  • Detaylı bilgi nkolay.com'da.