İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faizsiz Nakit Avans Kampanya Detayları:

Sadece İşCep ve Maximum Mobil kanallarından kullanım sağlanabilecektir.

Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak Taksitli Nakit Avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında olacaktır.

Kullanılabilecek Taksitli Nakit Avans tutarı, müşteri limitinin %25’i kadar, en fazla 25.000 TL sınırlandırılmıştır.

Herhangi bir sebepten dolayı “uzaktan müşteri olma” sürecinin İşCep üzerinden tamamlanamaması ve şubede devam etmesi durumunda kişi kampanyadan yararlanamaz.

Kampanyadan İşCep “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler yararlanabilecektir.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans Kampanyası Katılım Koşulları:

Kampanya tanımlamaları her müşteri için müşteri olma sürecinin tamamlanmasını takip eden 2 gün sonrasında yapılacaktır.

Kampanya kapsamı İşCep, Müşteri Olmak İstiyorum özelliğinden İş Bankası müşterisi olan müşteriler için geçerlidir.

Faizsiz Ek Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) Kampanyası Katılım Koşulları:

Müşteri olma tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde İşCep Ana Menü > Başvurular > Ek Hesap adımları ile Ek Hesap açılışı işlemi yapılmalıdır.

Faizsiz Ek Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) Kampanya Detayları:

İşCep Ana Menü > Başvurular > Ek Hesap adımları ile Ek Hesap açılışı yapanlar yararlanabilecektir.

İşCep'ten Ek Hesap başvurusu yapan müşteriler, herhangi bir sebepten dolayı İşCep kanalından şubelere yönlendirilirse: 30.000 TL'ye kadar Ek Hesap açılması durumunda sıfır faiz ile 30.000 TL üstünde Ek Hesaplar ise mevcut faiz oranlarından kullanılabilecektir.

Söz konusu kampanya kapsamında, İşCep veya şube kanalı ile açılan Ek Hesapların; Ek Hesap açılışından sonraki 5 gün içinde faizsiz tanımları yapılacaktır. Tanımlamanın yapıldığı günden itibaren 30 gün boyunca faizsiz Ek Hesap avantajından yararlanılabilecektir.

Taksitli Ek Hesap kapsamında yapılan kullanımlar veya Ek Hesabın sonradan taksitlendirilmesi/ertelenmesi kampanyaya dâhil değildir.

Kampanya koşulları dâhilinde faizsiz Ek Hesap tanımı yapılan, SMS bilgilendirme izni bulunan müşterilere SMS ile bildirim yapılacaktır.

Faizsiz Ek Hesap tanımlanmadan önce kullanılan Ek Hesap bakiye ve tutarlarında Banka mevcut faiz oranları geçerlidir.

Faizsiz Ek Hesap tanım süresi dolduktan sonra kullanılan Ek Hesap tutar ve bakiyeleri faizsiz kampanya döneminden yararlanamayacak olup, Bankamız mevcut faiz oranları geçerli olacaktır.

Ek Hesap’tan kullanılan tutar, diğer bir deyişle anapara borcu, vadesiz hesabınıza para girişi olduğunda hesabınızdan otomatik olarak kesilir. Faiz tutarınız ise Ek Hesap açılışı sırasında belirlemiş olduğunuz faiz ödeme gününde yine hesabınızdan otomatik olarak tahsil edilir. Faiz ödeme günü olarak seçtiğiniz günü İşCep > Krediler > Ek Hesaplarım adımlarından görebilir, dilerseniz şubelerden değiştirebilirsiniz.

Okul ödemeleri için açılan Ek Hesaplar kampanyaya dâhil değildir.

Herhangi bir sebepten dolayı “uzaktan müşteri olma” sürecinin İşCep üzerinden tamamlanamaması ve şubede devam etmesi durumunda kişi kampanyadan yararlanamaz.