İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faizsiz Nakit Avans Kampanya Detayları:
Kampanyadan İşCep “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler yararlanabilecektir.
Herhangi bir sebepten dolayı “uzaktan müşteri olma” sürecinin İşCep üzerinden tamamlanamaması ve şubede devam etmesi durumunda kişi kampanyadan yararlanamaz.
Kullanılabilecek Taksitli Nakit Avans tutarı, müşteri limitinin %25’i kadar, en fazla 25.000 TL sınırlandırılmıştır.
Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerlidir.
Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak Taksitli Nakit Avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında olacaktır.
Sadece İşCep ve Maximum Mobil kanallarından kullanım sağlanabilecektir.
Kampanya kapsamında tanımlanan Faizsiz Taksitli Nakit Avans tutarı, azami 2 seferde ve toplamda tanımlanan tutarı geçmeyecek şekilde kullanılabilecektir.
2-3 (dahil) aydan farklı vadelerde ve 25.000 TL üzeri tutarlarda geçerli faiz oranları uygulanacaktır.
Faizsiz Taksitli Nakit Avans Kampanyası Katılım Koşulları:
Kampanya kapsamı İşCep, Müşteri Olmak İstiyorum özelliğinden İş Bankası müşterisi olan müşteriler için geçerlidir.
Kampanya tanımlamaları her müşteri için müşteri olma sürecinin tamamlanmasını takip eden 2 gün sonrasında yapılacaktır.
Faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanımı müşteri olma sürecinin tamamlanmasından sonra 30 takvim günü içinde gerçekleştirilebilecektir.
Her müşteri kampanyadan yalnızca 1 sefer yararlanabilecektir.
Kampanyaya dâhil olan kartlar: İş Bankası Bireysel Kredi Kartları, Dijital Kartlar (İş Bankası Ticari Kredi Kartları, Aidatsız Kredi Kartı, İş Bankası Vergi Kart, İş Bankası Bayi Kart, KGF Kart hariçtir).
İş Bankası kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Faizsiz Ek Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) Kampanyası Katılım Koşulları:
İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle görüntülü görüşme yapılarak müşteri olma süreci tamamlanmalıdır.
Müşteri olma tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde İşCep Ana Menü > Başvurular > Ek Hesap adımları ile Ek Hesap açılışı işlemi yapılmalıdır.
Kampanya kapsamında açılacak Ek Hesapların limiti azami 30.000 TL’dir. 30.000 TL üzerinde açılan Ek Hesaplara sıfır faiz tanımlaması gerçekleştirilemeyecektir. Ek Hesap limiti, müşteri özelinde ve Banka tahsis koşulları dâhilinde değerlendirilmektedir.
Faizsiz Ek Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) Kampanya Detayları:
İşCep Ana Menü > Başvurular > Ek Hesap adımları ile Ek Hesap açılışı yapanlar yararlanabilecektir.
İşCep'ten Ek Hesap başvurusu yapan müşteriler, herhangi bir sebepten dolayı İşCep kanalından şubelere yönlendirilirse: 30.000 TL'ye kadar Ek Hesap açılması durumunda sıfır faiz ile 30.000 TL üstünde Ek Hesaplar ise mevcut faiz oranlarından kullanılabilecektir.
Söz konusu kampanya kapsamında, İşCep veya şube kanalı ile açılan Ek Hesapların; Ek Hesap açılışından sonraki 5 gün içinde faizsiz tanımları yapılacaktır. Tanımlamanın yapıldığı günden itibaren 30 gün boyunca faizsiz Ek Hesap avantajından yararlanılabilecektir.
Taksitli Ek Hesap kapsamında yapılan kullanımlar veya Ek Hesabın sonradan taksitlendirilmesi/ertelenmesi kampanyaya dâhil değildir.
Kampanya koşulları dâhilinde faizsiz Ek Hesap tanımı yapılan, SMS bilgilendirme izni bulunan müşterilere SMS ile bildirim yapılacaktır.
Faizsiz Ek Hesap tanımlanmadan önce kullanılan Ek Hesap bakiye ve tutarlarında Banka mevcut faiz oranları geçerlidir.
Faizsiz Ek Hesap tanım süresi dolduktan sonra kullanılan Ek Hesap tutar ve bakiyeleri faizsiz kampanya döneminden yararlanamayacak olup, Bankamız mevcut faiz oranları geçerli olacaktır.
Ek Hesap’tan kullanılan tutar, diğer bir deyişle anapara borcu, vadesiz hesabınıza para girişi olduğunda hesabınızdan otomatik olarak kesilir. Faiz tutarınız ise Ek Hesap açılışı sırasında belirlemiş olduğunuz faiz ödeme gününde yine hesabınızdan otomatik olarak tahsil edilir. Faiz ödeme günü olarak seçtiğiniz günü İşCep > Krediler > Ek Hesaplarım adımlarından görebilir, dilerseniz şubelerden değiştirebilirsiniz.
Okul ödemeleri için açılan Ek Hesaplar kampanyaya dâhil değildir.
Herhangi bir sebepten dolayı “uzaktan müşteri olma” sürecinin İşCep üzerinden tamamlanamaması ve şubede devam etmesi durumunda kişi kampanyadan yararlanamaz.
Türkiye İş Bankası A.Ş., uygun görmediği ek hesap başvurularını reddetme, önceden haber vermeksizin kampanya koşullarında değişiklik yapma ve /veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
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