GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

50.000 TL’ye Varan Faizsiz Kredi Kampanya Detayları:

Faizsiz kredi kampanyasından 31 Ekim tarihine kadar Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşteriler faydalanabilir.

Kampanyaya katılanlar, Mobil’den Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli krediye başvuru yapıp kullanabilir.

Herhangi bir sebeple müşteri olma sürecinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

Sıfır faizli kredi kampanyası sadece Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak kredi başvuruları için geçerlidir. Şubelerde geçerli değildir.

Herhangi bir sebeple müşteri olma ve kredi başvuru süreçlerinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

Kredi başvurunuzu Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’teki Başvurular > Kredi > İhtiyaç Kredisi adımları üzerinden azami 50.000 TL ve 3 ay vade olarak seçerek kampanyalı krediye başvurabilirsiniz.

%0 faizli kredi kampanyası kapsamında bankaya iletilen kredi talepleri banka kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde, müşterinin aylık gelir bilgileri, kredi skoru vb. kriterler göz önünde bulundurularak müşteri özelinde değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda kampanyadan faydalanılması mümkün olmayacaktır. Bankanın uygun görmediği başvuruları reddetme, kampanya koşullarını değiştirme, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Olumlu değerlendirilerek onaylanan kredi, Garanti BBVA Mobil ve İnternet kanalları üzerinden kullanılabilir.

Sıfır faizli kredi kampanyası kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL maksimum kredi tutarı 50.000 TL, maksimum vade ise 3 aydır. Şahıs firmaları için ticari amaçlı destek kredisinin maksimum vadesi 3 aydır.

Faizsiz kredi kampanyasından gerçek kişiler ve şahıs firmaları faydalanabilir. Kullanılabilecek kredi türü; gerçek kişiler için bireysel ihtiyaç kredisi, şahıs firmaları için ticari amaçlı destek kredisidir.

İlgili süreci tamamlayan Garanti BBVA müşterileri, kampanyadan müşteri olduktan sonraki ilk kredi kullanımlarında faydalanabilir.

Kampanya tarihleri arasında dijitalden müşteri olma başvurusunu tamamlamış ve kurye sürecine aktarılmış kişilerin, müşteri olma süreçleri kampanya tarihinden sonra yine kurye süreci ile tamamlanmış olsa da kampanyadan faydalanmaları mümkün olacaktır.

Kampanyadan ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşteriler faydalanabilir. Daha önce Garanti BBVA’lı olup parolasını ilk defa/tekrar belirleyecek veya belirlemiş olduğu parolayla giriş yapan müşteriler bu kampanyadan faydalanamazlar.