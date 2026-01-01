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İhtiyaç Kredisi 1,99%
Taşıt Kredisi 3,39%
Konut Kredisi 3,45%
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  3. ENPARA - %1,99 FAİZLİ 50.000 TL

ENPARA - %1,99 FAİZLİ 50.000 TL

Kampanyayı sunan banka Enpara
Anapara 50.000,00 TL
Toplam Faiz 290,61 TL
Tahsis Ücreti 0,00 TL
Faiz Oranı %1,99
Toplam Faiz 290,61 TL
Aylık Taksit 8.381,77 TL
Toplam Ödeme 50.290,61 TL
Yıllık Maliyet Oranı
Tahsis Ücreti 0,00 TL
Hemen Başvur

  • Kampanya 31 Ekim 2026 tarihine kadar geçerlidir.

  • Kampanya henüz Enpara müşterisi olmayanlar için geçerlidir.

  • Mevcut Enpara müşterileri bu kampanyadan yararlanamaz.

  • Kampanyadan her müşteri yalnızca 1 kez faydalanabilir.

  • Kampanya kapsamında %1,99 faizli olarak kullanılabilecek kredi tutarı 50.000 TL olup vade 6 aydır.

  • İhtiyaç kredisi başvuruları Enpara kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

  • Enpara İhtiyaç Kredisi’nde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.

  • Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.

  • Enpara, kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.