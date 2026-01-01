ENPARA - %1,99 FAİZLİ 50.000 TL

Kampanya 31 Ekim 2026 tarihine kadar geçerlidir.
Kampanya henüz Enpara müşterisi olmayanlar için geçerlidir.
Mevcut Enpara müşterileri bu kampanyadan yararlanamaz.
Kampanyadan her müşteri yalnızca 1 kez faydalanabilir.
Kampanya kapsamında %1,99 faizli olarak kullanılabilecek kredi tutarı 50.000 TL olup vade 6 aydır.
İhtiyaç kredisi başvuruları Enpara kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.
Enpara İhtiyaç Kredisi’nde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.
Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.
Enpara, kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.
İçerik panelden eklenebilir.
İçerik panelden eklenebilir.
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