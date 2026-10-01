DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

0% Faizli 65.000 TL Kredi Kampanyası



Kampanyadan 31 Ekim 2026 tarihine kadar MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan ve hayat sigortası yaptırmayı tercih eden yeni müşteriler faydalanabilir.

Kampanya kapsamında 4 aya kadar vadeli %0.00 faizli kullanılabilecek maksimum kredi tutarları 1850-1900 KKB puanı için 65.000 TL, 1301-1849 KKB puanı için 10.000 TL şeklindedir.

Her müşteri yalnızca bir (1) %0.00 faizli kampanyadan faydalanabilir.

Kredi başvurunuz banka politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir, talep ettiğiniz tutarın altında onaylanabilir ya da tamamen iptal edilebilir.

İlgili kampanyadaki %0 faizli sunulabilecek maksimum kredi tutarı 65.000 TL olup, bu tutardan daha yüksek bir tutar ya da 4 aydan daha uzun vade talep edilmesi durumunda veya sigortasız tüm kredi kullandırımlarında uygulanacak faiz oranı; KKB puanınız, genel borçluluk durumunuz ve başvurduğunuz kanala göre değişkenlik gösterecektir.

Kampanyadan ilk kez MobilDeniz üzerinden DenizBanklı olup, kredi başvurusu yapan müşteriler 1 ay süresince yararlanabilir.

KKB puanı 1.300 ve altındaki müşterilere faizsiz kredi verilememektedir.

Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir.

Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5’i oranındadır. Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı, kredi tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanacak olup kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir.