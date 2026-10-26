ON DİJİTAL - %2.99 FAİZLİ 250.000 TL

Kampanya koşulları

Tablodaki faiz oranları; belirtilen tutar, sigortalı kullanım, KKB aralığı, vade vb. kriterlere göre yeni ON’lu olacak bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kullandırılacak tüketici kredileri için geçerlidir. %2,99 Kampanyalı faiz oranı tüm yeni müşteriler için, 6 -24 ay vadelerde 250.000 TL’ye kadar geçerlidir.

Aylık %2,99 faiz oranı 6-24 ay vade aralığında 250.000 TL'ye kadar olan Dijital İhtiyaç Kredisi kullanımlarınızda, yeni müşteri olmanız halinde geçerlidir.

Tablolarda yer alan maliyet oranları, sigorta hariç tüm masrafları (faiz, kredi tahsis ücreti, vergi, fon) kapsamaktadır. Banka, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak belirtilen şartları, kampanya süresini, faiz oranlarını ve hizmet komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. Yukarıda sayılan avantajlardan yararlanıp yararlanamayacağınız bankanın takdirindedir.

Aylık Akdi Faiz Oranı; vade, tutar, sigorta seçimi ve Findeks Kredi Notu’nuza göre değişiklik gösterir. Örnek hesaplamalar; talebe bağlı cep telefonu + işsizlikli hayat sigortalı krediler için 6 ay vadede %2,99, 12 ay vadede %2,99, 24 ay vadede %2,99 ve 36 ay vadede %3,19 faiz oranına göre yapılmaktadır. Bankada cep telefonu sigortanız mevcutsa diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonu sigortalı krediniz bulunuyorsa cep telefonu kredisi kampanyalarından ikinci kez faydalanamazsınız.

Hayat sigortası ve işsizlik sigortalarına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, yaşınız ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir. Prim tutarı, kredi başvurunuz sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dahil edilmemiştir. Belirtilen örnek sigorta primi, 38 yaşındaki erkek müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmış olup kişiden kişiye değişebilir. Bankada cep telefonu sigortanız mevcutsa diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonu sigortalı krediniz bulunuyorsa cep telefonu kredisi kampanyalarından ikinci kez faydalanamazsınız.

Cep telefonu + İşsizlik sigortalı kredilerde geçerlidir. Sigorta prim tutarları; kredi taksit tutarı, faiz oranı, yaşınız ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir ve kredi başvurunuz sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dahil edilmemiştir. Belirtilen sigorta ücreti 35 yaşındaki müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmış olup size göre değişebilir.

Kampanya geçerlilik tarihi 26.10.2026 ile 01.11.2026 saat 23:59 arasındadır.