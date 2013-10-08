AKBANK - %0 FAİZLİ 125.000 TL

%0 faiz oranıyla 100.000 TL’ye varan Taksitli Artı Para ve %0 faiz oranıyla 25.000 TL’ye varan Taksitli Avans’tan yararlanmak için siz de mobilden Akbanklı olabilirsiniz.

Taksitli Artı Para Koşulları

Kampanyadan 31 Ekim 2026 tarihine kadar Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar, bankanın herhangi bir hizmetini aktif olarak kullanmayan ve inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan Akbanklılar faydalanabilirler.

Artı Para başvurusu Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından Akbank Mobil’den gerçekleştirilebilir.

Mobilden Akbanklı olan kişiler, Akbanklı olduktan sonra hemen Artı Para’ya başvurabilir. Ardından Akbank Mobil’deki Taksitli Artı Para menüsünden kampanyalı tutarı ve vadeyi girerek %0 faiz oranlı kampanyadan faydalanabilir.

Kampanya kapsamında iki adet avantajlı Taksitli Artı Para teklifi bulunmaktadır ve katılımcı kampanya kapsamındaki tekliflerden yalnızca birisinden yararlanabilir. 75.000 TL’ye varan tutarda ve 3 aya varan vadeli %0 faiz oranlı Taksitli Artı Para

75.000 TL’ye varan tutar ve 3 aya varan vade ile kullanılabilecek %0 faiz oranlı Taksitli Artı Para, mobilden Akbanklı olma sürecini tamamlayan katılımcılara 15 gün geçerli olacak şekilde tanımlanır.

“Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıkladıktan sonra kişisel bilgilerinizi doldurmanız ve telefonunuza gelen cep şifreyi başarıyla girmenizden itibaren kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.

Katılımcıların SMS’te belirtilen tarihe kadar yapacakları 75.000 TL’ye varan ve 2-3 ay vadeli Taksitli Artı Para işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı uygulanır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Artı Para taleplerinde %4,25 (%15 KKDF ve %15 BSMV hariç) faiz oranı geçerlidir.

Başvurulan Artı Para limitleri, Akbank tarafından değerlendirilir ve olumlu bulunursa karşılanır. Artı Para başvurusu değerlendirilirken katılımcının banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılır ve banka kredi politikalarına istinaden haciz veya istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan Artı Para limiti, Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi ve şubeler aracılığı ile kullanılabilir.

Kampanya kapsamında minimum 500 TL, en fazla 75.000 TL Taksitli Artı Para kullanılabilir ve en fazla 3 ay vade yapılabilir.

Akbanklılar Artı Para limitinin belirli bir oranını Taksitli Artı Para olarak kullanabilir.

Kampanyadan yalnızca gerçek bireysel Artı Para sahibi Akbanklılar faydalanabilir.

Mobilden Akbanklı olan katılımcılar avantajlı Taksitli Artı Para kampanyasından yalnızca bir kez yararlanabilir.

Bankada izlemede veya takipte olan, hesap üzerinde para çıkışına engel blokesi olan Akbanklıların kampanyadan faydalanamaz.

Bankadaki Okul Ailem Artı Para hesaplarına kampanya tanımı yapılamaz.

Taksit ödeme tarihi her ayın 15’i olup Taksitli Artı Para kullanılan ayı takip eden ayın 15’i ilk taksit tarihidir. Taksit tarihinde, taksit tutarı kredi limitinin bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabından otomatik olarak tahsil edilir. Tahsilat sırasında hesabınızda yeterli bakiye bulunmadığında Artı Para limitinizden tahsilat gerçekleştirilir.

Hesap bakiyesinin eksiye düştüğü ve Artı Para kullanılan durumlarda, son ödeme tarihi Artı Para’nın asgari borcunun ödenmesi için belirlenmiş tarihtir. Artı Para ve Taksitli Artı Para kullanımına bağlı geri ödemeler Akbank hesap özetinden kolaylıkla takip edilebilir. Artı Para borcuna dair asgari ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda Artı Para kredisi gecikmeli hâle gelir. Artı Para’nın kullanıma açık kalması için 14 gün içinde asgari tutarın ödenmesi gerekir.

Bankanın kampanya koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge isteme ve kampanyayı durdurma hakkına sahip olduğunu hatırlatırız.

Detaylı bilgi akbank.com’da. 100.000 TL’ye varan tutarda ve 3 aya varan vadeli %0 faiz oranlı Taksitli Artı Para

100.000 TL’ye varan tutarda ve 3 aya varan vade ile kullanılabilecek %0 faiz oranlı Taksitli Artı Para ise mobilden Akbanklı olma sürecini tamamlayan katılımcılara, ekim ayında 1 otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri ve Akbanklı olduktan sonra edinecekleri Akbank bireysel kredi kartlarıyla yine aynı ay minimum 10.000 TL harcamaları durumunda 15 gün geçerli olacak şekilde tanımlanır.

1-14 Ekim tarihleri arasında koşulları sağlayarak 100.000 TL’ye varan tutarda ve 3 aya varan vade ile kullanılabilecek %0 faiz oranlı Taksitli Artı Para’ya başvurmaya hak kazanan katılımcılar 15 Ekim’de belirlenir. 15-31 Ekim tarihleri arasında koşulları sağlayan katılımcılar ise 2 Kasım’da belirlenir. Bu katılımcılar sırasıyla 16-30 Ekim ve 3-17 Kasım tarihleri arasında 100.000 TL’ye varan tutarda ve 3 aya varan vade ile kullanılabilecek %0 faiz oranlı Taksitli Artı Para’ya başvurabilir.

Katılımcıların, yukarıda sırasıyla belirtilen 16-30 Ekim ve 3-17 Kasım tarihleri arasında yapacakları 100.000 TL’ye varan ve 2-3 ay vadeli Taksitli Artı Para işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı uygulanır. Bu katılımcıların, belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Artı Para taleplerinde %4,25 (%15 KKDF ve %15 BSMV hariç) faiz oranı geçerlidir.

Kampanya kapsamında en az 500 TL, en fazla 100.000 TL Taksitli Artı Para kullanılabilir ve vade 3 aya kadar olabilir.